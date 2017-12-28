برادر برانکو با مهاجمان پرسپولیس کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین تمرین پرسپولیس پیش از بازی با ترکاتورسازی تبریز امروز در مجموعه ورزشی خیریه عمل دور از چشم اصحاب رسانه و هواداران برگزار شد. گزارش این تمرین را در پی می خوانید:

* بازیکنان پس از صحبت‌های کوتاه برانکو ایوانکوویچ، زیر نظر مارکو در دو ستون به گرم کردن پرداختند. فوتبال درون تیمی در نصف زمین بخش بعدی تمرین امروز بود که به مدت ۱۵ دقیقه انجام شد. کارهای سرعتی و بدنسازی از سوی مارکو مربی بدنساز پرسپولیس در دستور کار بازیکنان قرار گرفت.

* در مهمترین بخش تمرین امروز، مدافعان کار خودشان را با سرمربی تیم آغاز کردند و هافبک و مهاجمان هم زیر نظر زلاتکو برانکوویج به مرور کارهای تاکتیکی و تهاجمی روی آوردند.

* مرحله آخر تمرین پنجشنبه به ضربات کرنر و ضربات ایستگاهی اختصاص یافت.

* سرخپوشان پس از پایان تمرین امروز راهی اردوی پیش از بازی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۴:۳۰ جمعه در هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تراکتورسازی تبریز می رود.