به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماندیشی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با معاونت حملونقل و ترافیک و شرکت متروی تهران با هدف بررسی و هماهنگی پروژههای مشترک شهرسازی، معماری و حملونقل برگزار شد. نشستی که در آن، ضمن ارائه گزارش سند راهبردی توسعه مبتنی بر حملونقل همگانی (TOD) و سند راهبردی یکپارچه توسعه حملونقل ریلی تهران و البرز، پروژههای مشخصی از جمله توسعه مبتنی بر حملونقل همگانی در محدوده جوانمرد قصاب و پروژه پایانههای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست که با حضور نصراله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، نمایندگان حوزه حملونقل و ترافیک و شرکت متروی تهران و مشاوران طرحها برگزار شد، بر ضرورت ایجاد هماهنگی حداکثری میان سیاستهای شهرسازی و حملونقل و ترافیک در فرآیند طراحی و اجرای پروژههای شهری تاکید شد.
آبادیان: توسعه شهری و حملونقل باید در یک چارچوب واحد دیده شوند
آبادیان در این نشست با تاکید بر اینکه کیفیت پروژههای شهری در گرو هماهنگی میان حوزههای مختلف است، اظهار کرد: شهرسازی، معماری و حملونقل نمیتوانند در فرآیند توسعه شهر به صورت منفک از یکدیگر عمل کنند و لازم است تصمیمات این حوزهها از مرحله مطالعات و تهیه اسناد تا طراحی و اجرا، در یک چارچوب هماهنگ پیش برود.
وی افزود: هدف از برگزاری این جلسات، ایجاد یک ادبیات مشترک میان حوزه شهرسازی و حملونقل و رسیدن به چارچوبی است که بتواند مبنای تصمیمگیری در پروژههای شهری قرار گیرد، بهگونهای که توسعه کالبدی شهر، نحوه استقرار فعالیتها، کیفیت فضاهای شهری و دسترسی به حملونقل عمومی در کنار یکدیگر دیده شوند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ادامه داد: سند راهبردی TOD، تنها یک سند سیاستگذارانه نیست و باید بتواند در ادامه به ضوابط، مقررات و دستورالعملهای اجرایی تبدیل شود و اثر خود را در بازنگری طرح جامع و طرحهای تفصیلی و همچنین اجرای پروژه ها در شهر نشان دهد.
وی با اشاره به تصویب سند راهبردی TOD در کمیسیون ماده ۵ گفت: همزمان با طی فرآیندهای لازم برای طرح و تصویب سند در مراجع بالادست، تدوین ضوابط و مقررات مربوطه نیز در حال انجام است تا رویکرد توسعه مبتنی بر حملونقل همگانی در سطح اجرایی نیز قابل پیادهسازی باشد.
آبادیان تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد، عبور از نگاه پروژهای و جزیرهای به TOD و حرکت به سمت یک نظام یکپارچه است، نظامی که در آن، هرگونه اقدام در محدوده ایستگاههای حملونقل عمومی، علاوه بر ملاحظات حملونقلی، از منظر شهرسازی، معماری، فضای عمومی، دسترسی پیاده و کیفیت محیطی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت توجه همزمان به عملکرد حملونقلی، کیفیت معماری، دسترسی، سازماندهی فضایی و ارتباط پایانهها با ساختار پیرامونی شهر تاکید کرد و گفت: پروژههای حملونقلی در مقیاس شهری باید بخشی از ساختار شهر باشند و نمیتوان آنها را صرفا به عنوان زیرساختهای جابهجایی تعریف کرد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه با تاکید بر ضرورت تدوین چارچوب مشترک میان دو حوزه گفت: لازم است شهرسازی و حملونقل به یک نظام فنی مشترک در ابعاد مختلف دست پیدا کنند تا تصمیمگیری درباره پروژههای مرتبط، بهویژه در محدوده ایستگاهها و کریدورهای حملونقل عمومی، بر اساس معیارهای مشخص و از پیش تعیینشده انجام شود.
وی افزود: شرح خدمات مربوط به این فرآیند نیز در حال نهاییشدن است و تلاش میشود با تکمیل این چارچوب، مناطق ۲۲گانه در اجرای پروژههای مرتبط با توسعه شهری و حملونقل، از یک مبنای واحد و هماهنگ استفاده کنند.
آبادیان همچنین بر استفاده از ظرفیت ابزارهای برنامهریزی و اقتصادی مکمل، از جمله انتقال حق توسعه (TDR)، در کنار ضوابط TOD تاکید کرد و گفت: ابزارهای توسعه باید به گونهای به کار گرفته شوند که ضمن هدایت هدفمند توسعه شهری، زمینه تقویت حملونقل عمومی و حرکت شهر به سمت الگوی حملونقل پاک را فراهم کنند.
در ادامه نشست، گزارش سند راهبردی توسعه مبتنی بر حملونقل همگانی (TOD) با هدف بهرهبرداری از این سند در فرآیند بازبینی و بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران، پروژه توسعه مبتنی بر حملونقل همگانی در محدوده جوانمرد قصاب به همراه طراحی معماری و پروژه پایانههای شهر تهران ارائه شد و ابعاد مختلف آن ها مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش دیگر، گزارش سند راهبردی یکپارچه توسعه حملونقل ریلی مجموعه شهری تهران و البرز نیز با هدف هماهنگی میان حوزه شهرسازی و حملونقل ارائه شد.
نظر شما