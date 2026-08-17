سرپرست اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج وزارت علوم منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسازمان امور دانشجویان؛ سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان طی حکمی فهیمه کوهدار را به سمت سرپرست اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان منصوب کرد.

متن حکم به این شرح است:

نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده سرکار عالی، به پیشنهاد معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان، به موجب این حکم به سمت سرپرست اداره کل بورس و اعزام سازمان امور دانشجویان منصوب می‌شوید.

رجاء واثق دارم که بر اساس راهبردهای دولت وفاق ملی و برنامه‌های وزیر محترم برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اهداف و خط مشی‌های سازمان و برنامه‌های عملیاتی آن اداره کل با همکاری کلیه همکاران به‌ویژه معاونت بورس و امور دانشجویان خارج سازمان در جهت هماهنگی و ایجاد وحدت رویه و ارتقاء و تعالی هرچه بیشتر فعالیت های آن اداره کل گام‌های موثر و مفیدی برخواهید داشت.

توفیق روزافزون جناب‌عالی را در انجام شایسته مأموریت‌های محوله و خدمتگزاری به نظام جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

همچنین حبیبا طی نامه‌ای جداگانه از خدمات شایسته عبدالحمید علیزاده در مدت تصدی مسئولیت مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان تشکر و قدردانی کرد.