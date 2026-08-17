سرپرست اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج وزارت علوم منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسازمان امور دانشجویان؛ سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان طی حکمی فهیمه کوهدار را به سمت سرپرست اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان منصوب کرد.
متن حکم به این شرح است:
نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده سرکار عالی، به پیشنهاد معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان، به موجب این حکم به سمت سرپرست اداره کل بورس و اعزام سازمان امور دانشجویان منصوب میشوید.
رجاء واثق دارم که بر اساس راهبردهای دولت وفاق ملی و برنامههای وزیر محترم برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اهداف و خط مشیهای سازمان و برنامههای عملیاتی آن اداره کل با همکاری کلیه همکاران بهویژه معاونت بورس و امور دانشجویان خارج سازمان در جهت هماهنگی و ایجاد وحدت رویه و ارتقاء و تعالی هرچه بیشتر فعالیت های آن اداره کل گامهای موثر و مفیدی برخواهید داشت.
توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام شایسته مأموریتهای محوله و خدمتگزاری به نظام جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.
همچنین حبیبا طی نامهای جداگانه از خدمات شایسته عبدالحمید علیزاده در مدت تصدی مسئولیت مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان تشکر و قدردانی کرد.
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