به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری در دیدار با استاندار یزد ضمن تبریک فرارسیدن سالروز ورود آزادگان سرافراز به ایران اسلامی گفت: آزادگان نمادی کامل از اخلاق و تقوا هستند که به شهامت، سختی و شجاعت شهرت یافتند.

وی افزود: کار آزادگان در جهاد بعد از جنگ ستودنی است؛ چرا که این افراد در تمامی عرصه‌ها کارنامه درخشانی را از خود به جای گذاشتند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: پلیس در حوزه امنیت پشتیبان کشور است و در جنگ اخیر نیز همه پای کار نظام ایستادند و اقتدار ایران بزرگ را به جهانیان نشان دادند.