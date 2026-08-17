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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

آزادگان اسطوره‌های صبر و جهاد پس از جنگ در تاریخ ایران

آزادگان اسطوره‌های صبر و جهاد پس از جنگ در تاریخ ایران

یزد- فرمانده انتظامی استان یزد گفت: کار آزادگان سرافراز کشور در جهاد بعد از جنگ ستودنی است چرا که این افراد در تمامی عرصه‌ها کارنامه درخشانی را از خود به جای گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری در دیدار با استاندار یزد ضمن تبریک فرارسیدن سالروز ورود آزادگان سرافراز به ایران اسلامی گفت: آزادگان نمادی کامل از اخلاق و تقوا هستند که به شهامت، سختی و شجاعت شهرت یافتند.

وی افزود: کار آزادگان در جهاد بعد از جنگ ستودنی است؛ چرا که این افراد در تمامی عرصه‌ها کارنامه درخشانی را از خود به جای گذاشتند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: پلیس در حوزه امنیت پشتیبان کشور است و در جنگ اخیر نیز همه پای کار نظام ایستادند و اقتدار ایران بزرگ را به جهانیان نشان دادند.

کد مطلب 6919138

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