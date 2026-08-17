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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

ضربه پلیس رشت به شبکه استخراج غیرمجاز رمزارز در کوچصفهان

ضربه پلیس رشت به شبکه استخراج غیرمجاز رمزارز در کوچصفهان

رشت- فرمانده انتظامی رشت از کشف ۱۳ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در یک منزل ویلایی در بخش کوچصفهان خبر داد و گفت: ارزش این تجهیزات کشف‌شده بالغ بر ۱۹ میلیارد ریال برآورد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عیسی روشن‌قلب صبح امروز با اعلام این خبر، اظهار کرد: مصرف بالای برق دستگاه‌های ماینر یکی از عوامل اصلی ناپایداری شبکه برق در فصل گرماست و پلیس با جدیت تمام با اینگونه تخلفات برخورد می‌کند.

فرمانده انتظامی رشت افزود: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر نگهداری دستگاه‌های استخراج رمزارز در یکی از منازل ویلایی منطقه کوچصفهان، ماموران کلانتری بلافاصله به محل اعزام شدند و پس از هماهنگی قضایی، بازرسی از این ملک را در دستور کار قرار دادند.

وی تصریح کرد: در این عملیات، ماموران موفق به کشف ۱۳ دستگاه ماینر به همراه تجهیزات جانبی مربوطه شدند که همگی به‌صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوزهای لازم راه‌اندازی شده بودند.

سرهنگ روشن‌قلب با اشاره به برآورد ارزش ۱۹ میلیارد ریالی این کشفیات، خاطرنشان ساخت: متهم پرونده که مردی ۴۲ ساله است، در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی در پایان از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در زمینه استخراج غیرمجاز رمزارز را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا با همکاری عمومی، از هدررفت سرمایه‌های ملی و آسیب به شبکه برق جلوگیری شود.

کد مطلب 6919202

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