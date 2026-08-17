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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

اوپن ای آی یکی از تیم های خود را منحل کرد

اوپن ای آی یکی از تیم های خود را منحل کرد

اوپن ای آی به عنوان بخشی از تغییر ساختار شرکت تیم آمادگی خود که مسئولیت ارزیابی پتانسیل ریسک های فاجعه بار در مدل هایش را داشت، منحل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این شرکت تحت رهبری سم آلتمن اقدام مذکور را در پایان ماه گذشته و در حالی انجام داد که اخیرا مدل هایش خطرناک شده و پلتفرم هاگینگ فیس را هک کردند.

اکنون به کارمندان ارشد در تیم های جداگانه مسئولیت هایی برای حوزه های مختلف آمادگی مانند سایبری و زیستی واگذار شده است. اوپن ای آی اخراج کارمندان را بخشی از یک فرایند ساده سازی و قبل از عرضه اولیه سهام شرکت توصیف کرده است. این امر پس از آن رخ داد که آلتمن از کارمندان شرکت خواست فعالیت های حاشیه و جانبی را کاهش دهند و روی کسب وکار اصلی چت جی پی تی تمرکز کنند.

اوپن ای آی که اخیرا برخی پروژه های رده بالا را متوقف کرده ، اپ تولید ویدئوی سورا را که برای تولید محتوای انبوه و بی کیفیت مشهور شده، اخیرا حذف کرده است.

کلوئه باکالار مدیر اخلاق و یوهانس هایدکه مدیر ایمنی نیز اخیرا سمت های خود را ترک کرده اند. خروج این دو مدیر از شرکت نگرانی هایی را به وجود آورده که اوپن ای آی به بهای رشد از ایمنی محصولاتش غفلت می کند.

کد مطلب 6919174

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