کشف ۲ گور دسته جمعی در شمال سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، دو گور دسته جمعی در حومه غربی الرقه واقع در شمال سوریه کشف شد. این گورها دربرگیرنده اجساد دهها تن از اشخاصی است که به دست گروه های تروریستی کشته شدند.

یک فرمانده میدانی سوریه تاکید کرد بعد از آنکه نیروهای ارتش سوریه توانستند کنترل حومه غربی الرقه را از دست گروه تروریستی داعش خارج کنند این گورهای دسته جمعی را در نزدیکی منطقه «الواوی» کشف کردند.

وی در ادامه افزود: عملیات خارج کردن اجساد از گورهای دسته جمعی همچنان ادامه دارد و ممکن است چندین روز به طول انجامد.

ارتش سوریه در تابستان ۲۰۱۷ توانست گروه تروریستی داعش را از بخش گسترده ای از حومه غربی و جنوبی الرقه بیرون کند. در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۴ نیز ساکنان استان دیر الزور توانستند یک گور دسته جمعی حاوی ۲۳۰ جسد را کشف کنند.