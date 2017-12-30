یوم الله ۹ دی پیوند عاشورایی مردم و رهبری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در سالگرد حماسه نهم دی ماه با صدور پیامی ضمن گرامیداشت این روز، تاکید کرد: یوم الله ۹ دی روز پیوند عاشورایی مردم و رهبری و حضور آگاهانه ملت مسلمان ایران در خلق حماسه عظیم تاریخی است.

متن پیام بدین شرح می باشد:

در گذر ایام و طول تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی ایران، برهه های حساس و سرنوشت سازی وجود داشته است که عمق انگیزه های معنوی حضور مردمی و عظمت روح الهی نهفته درآن چنان ژرف بوده است که نه تنها تبدیل به حماسه ای ماندگارگردیده است، بلکه همچون نسیمی روح بخش، برای بعضی همراهان این قافله بزرگ که احیانا گرد و غبار غفلت و فراموشی آنان را از اهداف اولیه و اصلی انقلاب دور کرده است.

نه دی یکی از صحنه های است که ایرانی دین‌خواه به صحنه آمد تا از مکتب حسین علیه السلام به عنوان نشانی ماندگار از رسول اعظم صلی الله علیه و آله که فرمود: «حسین منی و أنا من حسین» جانانه دفاع کند و حسینی بودن خود را باردیگر به تمام جناح ها و حرکت های سیاسی عرضه نماید تا فراجناحی بودن ارزش های اسلامی و مردم عدالتخواه و دین مدار ایران اسلامی آشکار گردد.

یوم الله ۹ دی روز درخشش حضور جوانان و نوجوانانی بود که به نمایندگی از نسل سوم انقلاب در میادین و خیابان‌ها حضور یافتند و صیانت از انقلاب و اسلام را از نسل پیشین تحویل گرفتند. این حماسه بزرگ حاصل حضور جوانان بود و با این حضور جایگاه رهبر دینی و ولایت فقیه در جامعه غرب روشن شد تا نمایش پایبندی و پایداری ملت ایران به اسلامیت و جمهوریت نظام و ولایت پذیری را به دشمنان نشان داده وبا تبلور بصیرت و تبعیت از ولایت فقیه مظهر نفوذ ناپذیری ایرانیان و نه بزرگ آنان به جبهه دشمن را به اثبات رساند.

اینجانب روز پیوند عاشورایی مردم و رهبری و روز بصیرت و حضور آگاهانه ملت مسلمان ایران در خلق این حماسه عظیم تاریخی را ارج نهاده و از درگاه خداوند متعال برای ملت قدردان ایران اسلامی و رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مد ظله‌العالی) موفقیت و سربلندی مسئلت می‌نمایند.