به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه دخالت‌های نابجای خود در امور داخلی ایران، در پیامی توئیتری از بروز اغتشاش در برخی شهرهای ایران حمایت کرد.

وی در این‌ توئیت مدعی شد: شهروندان ایرانی از فساد حکومتی (!) و اتلاف دارایی‌های ملت برای تامین مالی تروریسم خارجی به تنگ آمده‌اند.

ترامپ حتی پیشنهاد داد (!) که دولت ایران باید به حقوق مردم از جمله حق آزادی بیان احترام بگذارد و در نهایت هم گزافه گویی خود را با این جمله تمام کرد که دنیا دارد (آنچه در ایران می‌گذرد) تماشا می‌کند!

گفته‌های ترامپ درحالی مطرح شد که وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در اقدامی مداخله جویانه و با تکرار ادعاهای واهی مقامات این کشور، در بیانیه ای از تمام کشورهای جهان خواست تا آشکارا از مردم ایران و مطالبات آنها حمایت کنند!

در این بیانیه آمده است: ما گزارش‌ها در خصوص تظاهرات مسالمت‌آمیز شهروندان ایرانی در تعدادی از شهرهای این کشور را دنبال می‌کنیم و دولت آمریکا بازداشت معترضان در ایران را به شدت محکوم می کند!

گفتنی است «پل رایان» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در توئیتی مشابه از این اغتشاشات حمایت کرده بود.

گفتنی است به دنبال تجمع اعتراضی روز پنجشنبه جمعی از مالباختگان مؤسسات مالی در مشهد که با شعارها و مطالبات اقتصادی مردم همراه بود، روز جمعه برخی نقاط کشور از جمله کرمانشاه، رشت، ساری، قم، قزوین و همدان شاهد تجمعاتی محدود بود.