سیدمحمد ناظم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضورش در بین ۱۰ نامزد عنوان برترین مربی سال ۲۰۱۷ دنیا به انتخاب سایت «فوتسال پلنت» گفت: حضورم در این لیست به شخصه برای خودم مهم نیست بلکه اهمیتش برای کشورم است و از این نظر برایم مهم است.

وی افزود: قرار گرفتن در بین ۱۰ مربی برتر دنیا برای دومین سال پیاپی چیزی نیست جر تلاش بازیکنانم در مسابقات تیم ملی. به تنهایی نمی توانستم این عنوان را به دست بیاورم. این موضوع حاصل تلاش تمام ملی پوشان است. من هم از اینکه اسم کشورم دوباره در فوتسال مطرح شده است، خوشحالم.

سرمربی تیم ملی فوتسال در خصوص اینکه ممکن است بعضی از واجدان شرایط رای در ایران همانند سال گذشته به او رای ندهند، گفت: من نگران این مسئله نیستم. هرکسی نظر خودش را دارد و برای رای خود، دلیل و مدرکی مدنظر قرار داده است. هرکسی می تواند منتقد باشد و نظرات همه برایم قابل احترام است.