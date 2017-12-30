همایش «الگوهای شاخص فرهنگ دفاعی در آجا» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، در این همایش که با حضور فرماندهان عالیرتبه لشکری در حال برگزاری است، قرار است به شناسایی شاخص های فرهنگ دفاعی در ارتش، گفتمان سازی شاخص های دفاعی در ارتش، بهره مندی از ظرفیت های علمی- پژوهشی موجود برای طراحی الگوی فرهنگ دفاعی در ارتش با تأکید بر تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و بستر سازی مناسب برای پیاده سازی تدابیر فرماندهی کل قوا در حوزه فرهنگ دفاعی در ارتش؛ تشریح و تبیین شود.

در این همایش امیر سرلشکر سید عبد الرحیم موسوی فرمانده کل ارتش و حجت الاسلام عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و نیز سردار سرتیپ پاسدار عباس سدهی رئیس دفتر ارتباطات نیروهای مسلح سخنرانی خواهند کرد.

گفتنی است این همایش هم اکنون در مرکز همایش های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در حال برگزاری است.