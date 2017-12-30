  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۹ دی ۱۳۹۶، ۹:۴۲

به میزبانی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش؛

همایش «الگوهای شاخص فرهنگ دفاعی در آجا» برگزار شد

همایش «الگوهای شاخص فرهنگ دفاعی در آجا» برگزار شد

همایش علمی «الگوهای شاخص فرهنگ دفاعی در ارتش جمهوری اسلامی ایران» با حضور فرماندهان عالیرتبه لشکری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، در این همایش که با حضور فرماندهان عالیرتبه لشکری در حال برگزاری است، قرار است به شناسایی شاخص های فرهنگ دفاعی در ارتش، گفتمان سازی شاخص های دفاعی در ارتش، بهره مندی از ظرفیت های علمی- پژوهشی موجود برای طراحی الگوی فرهنگ دفاعی در ارتش با تأکید بر تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و بستر سازی مناسب برای پیاده سازی تدابیر فرماندهی کل قوا در حوزه فرهنگ دفاعی در ارتش؛ تشریح و تبیین شود.

در این همایش امیر سرلشکر سید عبد الرحیم موسوی فرمانده کل ارتش و حجت الاسلام عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و نیز سردار سرتیپ پاسدار عباس سدهی رئیس دفتر ارتباطات نیروهای مسلح سخنرانی خواهند کرد.

گفتنی است این همایش هم اکنون در مرکز همایش های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در حال برگزاری است.

کد مطلب 4186182

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها