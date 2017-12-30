به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور صبح امروز در مراسم رونمایی از یزدکارت و نرم افزار شهربین در شهرداری یزد اظهار داشت: یزد نگاه خوبی به تغییر مدیریت شهری از سنتی به مدرن دارد و در این زمینه از استان‌های پیشگام به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: مدیریت شهری برای تبدیل شدن به شهری خلاق به زیست بوم نیاز دارد.

ستاری خاطرنشان کرد: آموزش یکی از ارکان توسعه و تبدیل وضعیت شهرها از سنتی به مدرن است و نظام آموزشی در دنیا به سرعت در حال تغییر است که باید با آن همگام شویم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به ضرورت ایجاد مرکز نوآوری شهری برای توسعه بیش از پیش مدیریت شهری، بیان کرد: حوزه مدیریت و مرکز نوآوری شهری باید با مشارکت بخش خصوصی و مشارکت نخبگان بومی توسعه یابد.

به گزارش مهر، در این مراسم ضمن رونمایی از کارت و نرم‌افزار شهربین، تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای نیز بین شهرداری یزد، پارک علم و فناوری و معاونت علم و فناوری ریاست جمهوی امضا شد.