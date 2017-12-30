به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، با انتشار فهرستی از سوی کابینه بریتانیا روشن شد چه افراد و چهره‌هایی در فهرست دریافت مقام از ملکه بریتانیا جای دارند.

در این فهرست که سالی دو بار اعلام می‌شود و در آخرین ساعت‌های جمعه اعلام شد، رینگو استار درامر گروه بیتلز و بری گیب تنها بازمانده از گروه بی‌جیز جای دارند.

ریچارد استارکی موسیقیدان لیورپولی نیز برای خدماتی که به دنیای موسیقی کرده است در این فهرست جای دارد.

رینگو استار یکی از مشهورترین درامرهای تاریخ محسوب می‌شود که در کنار جان لنون، جرج هریسون و پل مک کارتنی گروه بیتلز را شکل دادند. استار برای کامل کردن گروه بیتلز و نواختن به سبک خاص این گروه و تحت تاثیر سبک راک آمریکایی واقع نشدن، از شهرت برخوردار است.

وی دیشب در پیامی کوتاه در واکنش به این خبر گفت: عالیست! این یک افتخار است و این که موسیقی و کارهای خیریه من که به هردوی شان عشق می‌ورزم مورد تایید قرار گرفته مایه افتخار است.

این نوازنده از زمان فروپاشی گروه بیتلز در سال ۱۹۷۰ به تنهایی به کار خود ادامه داده و به قول خودش گاهی از همراهی دوستان نیز بهره گرفته است.

این هنرمند ۷۷ ساله به این ترتیب به گروهی متشکل از مک کارتنی، میک جگر، التون جان و ون موریسون پیوسته که ملکه بریتانیا به آنها این افتخار را می‌دهد.

بری گیب آخرین بازمانده از گروه بی‌جیز نیز گفت این مقام را به برادران دوقلوی فقیدش رابین که سال ۲۰۱۲ درگذشت و موریس که سال ۲۰۰۳ فوت شد، تقدیم می‌کند.

وی گفت: می خواهم همه بدانند چقدر برادرانم در رسیدن به این افتخار سهیم بوده‌اند.

بری گیب ۷۱ ساله نیز برای خدماتش به موسیقی و انجام کارهای خیریه این لقب را دریافت می‌کند.

گروه بی‌جیز اواخر دهه ۱۹۵۰ شکل گرفت و در دو مقطع موفقیت زیادی کسب کرد.