به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، کارگاه فیلمنامهنویسی و ایدهپردازی کودک و نوجوان حوزه هنری سهشنبه هفته جاری ۱۲ دی ماه با حضور محمد حمزه زاده رییس سازمان سینمایی حوزه هنری، سیدصادق رضایی رییس حوزه هنری کودک و نوجوان و جمعی از مدیران و کارشناسان و اعضای کارگاه به صورت رسمی آغاز به کار میکند.
این مراسم روز سه شنبه دوازدهم دی ماه ساعت ۱۵ در ساختمان سینمایی حوزه هنری برگزار میشود.
حوزه هنری کودک و نوجوان با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای جوان و متعهد در زمینه فیلمنامهنویسی با موضوع کودک و نوجوان، تولید طرح و ایده، تولید فیلم و انتشار مجموعه فیلمنامه اقدام به تشکیل کارگاه فیلمنامهنویسی و ایدهپردازی کودک و نوجوان کرده است.
کارگاه فیلمنامه نویسی کودک و نوجوان در قالب ۱۰ جلسه با حضور اساتید و کارشناسان ادامه مییابد و از فیلمنامههای برگزیده تولیدی در کارگاه پس از تایید نهایی انتشار مجموعه فیلمنامه در قالب کتاب، تقبل بخشی از هزینههای تولید فیلم، معرفی به موسسه سوره سینمایی مهر برای بررسی تولید برای آثار بلند سینمایی، کمک به اکران در برنامههای نمایش فیلم و ارسال به جشنوارههای داخلی و خارجی حمایت می شود.
در نهایت به هنرمندانی که دوره کارگاه را به اتمام برسانند، گواهی شرکت اعطا خواهد شد.
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