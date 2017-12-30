مصرف دو وعده ماهی در هفته/ شیر و لبنیات کم چرب مصرف کنید

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر زهرا عبداللهی با بیان اینکه برخی از گروه ها مانند کودکان، افراد مسن، مادران باردار و بیماران قلبی و ریوی در شرایط آلودگی هوا، بیشتر در معرض خطر قرار دارند، افزود: در شرایط آلودگی هوا مردم و به ویژه گروه های حساس باید شیر و لبنات کم چرب را مصرف کنند و مصرف روزانه دو لیوان شیر کم چرب به کاهش عوارض ناشی از آلودگی هوا کمک می کند زیرا کلسیم موجود در شیر مانع از جذب آلاینده هایی مانند فلزات سنگین می شود.

وی از میوه های دارای ترکیبات آنتی اکسیدان به عنوان مواد غذایی مفید در زمان آلودگی هوا یاد کرد و گفت: مصرف میوه های دارای ترکیبات آنتی اکسیدان از سلول های بدن در مقابل آسیب دیدن در شرایط آلودگی هوا محافظت می کند.

دکتر عبداللهی از سیب به عنوان یکی از میوه های سرشار از آنتی اکسیدان یاد کرد و گفت: میوه های دارای ویتامین A، E و C خاصیت آنتی اکسیدان دارند.

عبدالهی افزود: مرکبات و میوه های با رنگ نارنجی، زرد و قرمز، موز، خرمالو، انواع فلفل های سبز و نارنجی، هویج، چای سبز و سیاه، روغن های سویا، آفتابگردان، کلزا و زیتون نقش آنتی اکسیدانی دارند و در شرایط آلودگی هوا از بدن مراقبت می کنند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت مصرف دو وعده ماهی در هفته را در شرایط آلودگی هوا بسیار مهم دانست و اظهار داشت: ماهی به دلیل وجود ویتامین E و امگا ۳ به کاهش عوارض آلودگی هوا کمک می کند.

وی بر مصرف زیاد آب و مایعات در زمان آلودگی هوا تاکید کرد و گفت: مصرف آب و مایعات در شرایط آلودگی باعث شستشوی دستگاه گوارش و رفع عطش و خشکی دهان ناشی از این شرایط هوایی می شود و از سوی دیگر ، با مصرف آب، بخشی از آلودگی هوا که وارد بدن شده، از راه ادرار، دفع می شود.

عبداللهی تاکید کرد: در شرایط آلودگی هوا، مصرف نوشابه های گازدار به دلیل ایجاد اختلال در جذب عناصر مفید در بدن، می تواند آثار سوء آلودگی هوا را دو برابر افزایش دهد.

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت به مردم توصیه کرد که در شرایط آلودگی هوا، هر روز حداقل ۴۰۰ گرم میوه و سبزیجات مصرف کنند که این ۴۰۰ گرم معادل ۳ واحد میوه و ۲ واحد سبزی است.

وی اضافه کرد: هر واحد میوه به اندازه یک عدد میوه با اندازه متوسط و هر واحد سبزی به اندازه یک خیارسبز، هویج یا گوجه فرنگی است اما مصرف روزانه یک عدد "سیر" بسیار مفید است.