دشمن برای تحریف حماسه  ۹ دی تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حاج علی اکبری در خصوص تلاش دشمن برای ناکام گذاشتن انقلاب اسلامی گفت : ملت عزیز ما در جریان انقلاب اسلامی، کاری حقیقتا بزرگ انجام داد . معادلات را در سطح جهانی به هم ریخت ، زلزله عظیم جهانی بوجود آورد که جریان استکبار و مزدورانش را به چالش کشید ؛ ابهت ابرقدرت ها را در هم شکست، حرف های تازه ای برای بشر معاصر مطرح کرد ،در نقطه مقابل جبهه ی استکبار جهانی از سران کفر تا مزدوران آنها، جریان نفاق را دربرابر انقلاب اسلامی عزیز ما قرار داد .

وی ادامه داد: بنابر این از روز اول شروع به انواع و اقسام طراحی ها و دشمنی ها کردند و درست در نقطه ی مقابل ، ملت عزیز ما شروع به آفرینش حماسه ها کرد . شما یک عرصه ی رویارویی را می بینید از انواع و اقسام فتنه انگیزی ها و دشمنی ها از یک سو و از طرف دیگر آفرینش حماسه ها .

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور، گفت: تمدن نوین اسلامی مبتنی بر دانش ، حکمت ، عدالت ، معنویت ، رفاه ، آسایش و آرامش که گم شده های بشر معاصر است . تمدن اسلامی چنین ویژگی هایی دارد . این اتفاق در ایران با شکل گیری نظام اسلامی تا حد زیادی رخ داده است . رسالت نسل ما ، به خصوص جوانان در این روزگار این است که زیر ساختن این تمدن بزرگ اسلامی شانه دهند تا مقدمه ای برای دلدادگی مردمان به امام عصر ( عج) شود و انتظار را در بین آنها تشدید کند .

وی گفت: تاکید جبهه کفر در وهله نخست ، این است که ماجرای ۹ دی کمرنگ و به فراموشی سپرده شود . در گام دوم اصرار دارند که تحریف شود. این در جبهه کفر و نفاق هست و ملت عزیز ما با یاد آوری و زنده نگاه داشتن حماسه ۹ دی درست در مقابل این خط شیطانی عمل می کند . نباید بگذاریم این روز بزرگ به فراموشی سپرده شود و پیام های این روز بزرگ تحریف شود و دست خوش حاشیه سازی شود . هم چنان وسط حافظه تاریخی ملت عزیز ما ، مثل یک تابلوی پر افتخار و پر رنگ و بیدار کننده باقی بماند و ملت ما همچنان هوشیار و سرزنده وسط میدان نگاه دارد.

وی افزود: ۹ دی یک نمونه ای بود از همان خصوصیتی که در خود انقلاب وجود داشت . یعنی مردم احساس وظیفه دینی کردند و دنبال این وظیفه عمل صالح خودشان را انجام دادند . عمل صالح این بود که بیایند تو خیابان ، نشان بدهند و بگویند مردم ایران این ها هستند. حجم عظیم تبلیغات دشمن ، می خواست فتنه گران را به مردم ایران معرفی کند و اینحور نشان بدهد که مردم ایران از انقلابشان برگشتند . آن تبلیغات دشمن ، با این حرکت مردم ، به کلی نقش بر آب شد یعنی مردم نشان دادند که این اجتماع ، مردم ایران است .