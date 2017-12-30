حضور میلیونی مردم در حماسه ٩ دی طومار فتنه را پیچید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی شامگاه جمعه در حاشیه مراسم یادواره شهدای بخش چندار شهر کوهسار در جمع خبرنگاران به سالروز خلق حماسه مردمی نهم دی توسط مردم بصیر ایران اشاره کرد و گفت: در سال ۸۸ حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای موفقیت بزرگی را نصیب مردم ایران کرده بود ولی متاسفانه گروهی که ادامه دهنده راه سقیفه نشینان بودند این پیروزی را به کام مردم ایران تلخ کردند.

جانشین فرمانده بسیج مستضعفین در ادامه افزود: آنها به دنبال براندازی نظام بودند و توسط ابرقدرت ها و استکبار جهانی حمایت می شدند ولی با خروش عظیم مردم در روز نهم دی ناکام ماندند.

وی با بیان اینکه ادعای تقلب در انتخابات دروغ بزرگی بود که حتی گویندگانش هم به آن باور نداشتند، یاد آور شد: چگونه می شود یکی از سران فتنه هنوز شمارش آرا تمام نشده خودش را برنده قطعی انتخابات می نامد و بعد نظام را متهم به تقلب و دست بردن در آرای مردمی می کند.

جانشین فرمانده بسیج مستضعفین افزود: آنها نه ولایت را و نه مردم شهید پرور ایران را شناختند همان مردمی که میدان های سخت هشت سال دفاع مقدس را پشت سر گذاشتند.

وی با بیان اینکه سران فتنه هیچ گونه منطقی در مورد پیگیری شکایت از طریق قانون را نمی پذیرفتند، گفت: فتنه گران به اردوکشی های خیابانی دلبسته بودند که حضور میلیونی مردم در نهم دی آنها را ناامید کرد.

سردار فضلی با بیان اینکه سران فتنه به صورت مکرر مردم را به حضور در خیابان ها تشویق می کردند، تصریح کرد: این اردوکشی های خیابانی آرام آرام تبدیل به خیانت و جنایت شد و در اولین تعرض، آنها به ناحیه بسیج مقداد حمله کردند و آنجا را سنگباران کردند و همین حرکت را در مقابل بسیج کارگری انجام دادند ولی با خویشتنداری نیروهای بسیجی مواجه شدند.

فرمانده سابق سپاه سیدالشهداء تهران افزود: حتی بسیجیان سعی کردند با سخن گفتن آنها را به آرامش دعوت کنند اما عده ای با برنامه ریزی قبلی از میان معترضین به مردم شلیک کردند و باعث التهاب مردم شدند.

وی گفت: مدارک و اسناد مستدلی وجود دارد که تیراندازها از میان مردم بودند وآنها با قصد ایجاد آشوب و التهاب مردم را می کشتند زیرا اعتقاد داشتند اصلاحات به خون نیاز دارد.

سردار فضلی در ادامه افزود: مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه روز ۲۹ خرداد آنها را به وحدت دعوت و به آقا امام زمان متوسل شدند و تصور این بود که با خطبه رهبری سران فتنه دست از فتنه انگیزی بر می دارند ولی آنها بی شرمانه فرخوان زدند زیرا قصد براندازی نظام را داشتند.

وی با بیان اینکه سران فتنه هشت ماه باعث ایجاد رعب و وحشت شدند و بیشتر از رژیم بعث در هشت سال دفاع مقدس به این نظام و مردم ضربه زدند، خاطر نشان کرد: گناه کشته شدگان دوران فتنه و خساراتی که به بار آورده اند به گردن سران فتنه و تحریک کنندگان اصلی این اغتشاشات است.

جانشین فرمانده بسیج مستضعفین حضور میلیونی مردم ایران در راهپیمایی روز ۹ دی را وصف ناشدنی عنوان کرد و گفت: حضور مردم اطاعت از قرآن، عترت و ولایت بود و طومار فتنه و فتنه گران را پیچید.

سردار فضلی با بیان اینکه دشمن قصد دارد بین مردم و ولایت جدایی بیاندازد خطاب به شهدای دفاع مقدس، عنوان کرد: قسم می خوریم تا پای جان از انقلاب و رهبری و خون شما محافظت کنیم و نگذاریم زحمات شما در به ثمر رسیدن این انقلاب پایمال شود.