به گزارش خبرنگار مهر، حامد سرداری اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف حفظ نظم عمومی و تأمین آرامش شهروندان، بهصورت مستمر و با همکاری گشت مشترک دادستانی و پلیس انتظامی شهرستان اجرا میشود.
وی افزود: در جریان اجرای این طرح، بیش از ۵۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت که با رفتارهای هنجارشکنانه موجب سلب آسایش شهروندان شده بودند، شناسایی، اعمال قانون و به پارکینگ منتقل شدند.
دادستان مشگینشهر با هشدار به رانندگان خودروهای هنجارشکن ادامه داد: ایجاد آلودگی صوتی، حرکات مخاطرهآمیز، ویراژ، کورس، ایجاد مزاحمت برای نوامیس و شهروندان، تغییرات غیرمجاز خودرو و سایر رفتارهای خارج از چارچوب قانون، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
سرداری با تأکید بر اینکه اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی با جدیت ادامه خواهد داشت، بیان کرد: در برخورد با افرادی که نظم و امنیت عمومی را مختل کرده و آسایش مردم را سلب میکنند، هیچگونه مماشاتی نخواهیم داشت.
وی از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و حقوق سایر شهروندان، از انجام رفتارهایی که موجب ایجاد مزاحمت و اخلال در نظم عمومی میشود، خودداری کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مشگینشهر در پایان خاطرنشان کرد: آرامش و امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و با هرگونه هنجارشکنی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان، در چارچوب قانون قاطعانه برخورد خواهد شد.
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