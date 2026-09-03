به گزارش خبرنگار مهر، حامد سرداری اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف حفظ نظم عمومی و تأمین آرامش شهروندان، به‌صورت مستمر و با همکاری گشت مشترک دادستانی و پلیس انتظامی شهرستان اجرا می‌شود.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، بیش از ۵۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت که با رفتارهای هنجارشکنانه موجب سلب آسایش شهروندان شده بودند، شناسایی، اعمال قانون و به پارکینگ منتقل شدند.

دادستان مشگین‌شهر با هشدار به رانندگان خودروهای هنجارشکن ادامه داد: ایجاد آلودگی صوتی، حرکات مخاطره‌آمیز، ویراژ، کورس، ایجاد مزاحمت برای نوامیس و شهروندان، تغییرات غیرمجاز خودرو و سایر رفتارهای خارج از چارچوب قانون، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

سرداری با تأکید بر اینکه اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی با جدیت ادامه خواهد داشت، بیان کرد: در برخورد با افرادی که نظم و امنیت عمومی را مختل کرده و آسایش مردم را سلب می‌کنند، هیچ‌گونه مماشاتی نخواهیم داشت.

وی از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و حقوق سایر شهروندان، از انجام رفتارهایی که موجب ایجاد مزاحمت و اخلال در نظم عمومی می‌شود، خودداری کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مشگین‌شهر در پایان خاطرنشان کرد: آرامش و امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و با هرگونه هنجارشکنی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان، در چارچوب قانون قاطعانه برخورد خواهد شد.