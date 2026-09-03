به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر عباسعلی پور با اشاره به وقوع چندین فقره سرقت خودروهای پیکانوانت در قم، اظهار کرد: پس از ثبت گزارشهای مربوط به این سرقتها، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارشناسان شعبه مبارزه با سرقت خودروی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی ادامه داد: کارشناسان پلیس آگاهی با بهرهگیری از ظرفیت سامانههای نظارتی، دوربینهای مداربسته و پایش ترددهای جادهای، تحرکات و مسیرهای احتمالی مرتبط با متهمان را زیر نظر گرفتند.
عباسعلی پور بیان کرد: در نتیجه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی انجامشده، هویت دو نفر از متهمان شناسایی شد و مراتب برای انجام مراحل قانونی و اخذ دستور قضائی در دستور کار قرار گرفت.
دو متهم پس از شناسایی دستگیر شدند
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم گفت: پس از هماهنگی با مقام قضائی، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه متهمان را دستگیر کردند.
وی افزود: این دو نفر هنگام اجرای عملیات به همراه یک دستگاه خودروی مسروقه شناسایی و دستگیر شدند و برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار کارشناسان پلیس آگاهی قرار گرفتند.
عباسعلی پور با اشاره به ادامه بررسیهای تخصصی پرونده تصریح کرد: متهمان در بازجوییهای انجامشده به ارتکاب ۱۱ فقره سرقت خودروهای پیکانوانت اعتراف کردند.
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