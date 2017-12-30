رسول قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره باخت پر حرف و حدیث تیم آتلیه مقابل تاسیسات دریایی در هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتسال که شائبه نقش شرط بندی در این باخت را هم مطرح کرده است، گفت: به شرافتم قسم در تیم ما نه بحث تبانی هست نه شرط بندی. تا زمانی که بنده در آتلیه باشم اجازه چنین کاری را نمی دهم.

همین شرایط را مقابل حفاری، پارسیان و شهروند داشتیم

وی افزود: تیم ما امسال حضور ناگهانی در لیگ برتر داشت. با چهار جلسه تمرین واقعی وارد لیگ برتر شدیم و نداشتن بدنسازی برایمان در این فصل دردسرساز شد. چطور وقتی در دو دقیقه مقابل پارسیان سه گل خوردیم کسی چیزی نگفت؟ وقتی در سه دقیقه، سه گل از حفاری خوردیم صدای کسی در نیامد؟ مقابل شهروند هم در چهار دقیقه آخر سه گل خوردیم.

چرا حسین شمس آن موقع اعتراض نکرد؟

مدیرعامل تیم فوتسال آتلیه طهران قم ادامه داد: سئوالم این است که آقای حسین شمس که می خواهد اذهان عمومی را از باخت گیتی پسند منحرف کند، چرا بعد از مسابقاتی که در بالا اسم بردم، اعتراض نکرد؟ تنها اتفاقی که در جریان بازی افتاد، درگیری چند تماشاگر با هم بود و بعد از آن هم عده ای، تیم را تشویق نکردند. هیچ اتفاق دیگری در تیم ما رخ نداد.

حداقل تیم خوب شمسایی را زیر سئوال نبرید

قلی زاده خاطرنشان کرد: حداقل تیم خوب وحید شمسایی و تاسیسات را زیر سئوال نبرید. همه تیم ها می دانند که تیم ما روی پنجه حریفان، ضعف دارد چون بدن بازیکنان نمی کشد و مشکل فیزیکی داریم. فقط ۴ بازیکن باتجربه داریم و سایر بازیکنان بسیار جوان هستند و تجربه لیگ برتر را ندارند. خیلی از بازیکنان ما وحید شمسایی و مهدی جاوید را برای اولین بار از نزدیک می دیدند. بازی مقابل این تیم با سه هزار تماشاگر برای من هم که روی سکوها بودم استرس داشت چه برسد به بازیکنان.

به شرفم قسم سر سوزنی شرط‌بندی و تبانی نبود

وی تاکید کرد: به هر حال بعد از باخت ما به تاسیسات این حرف و حدیثها ایجاد شده است. در حالی که به شرفم قسم می خورم حتی سر سوزنی تبانی و شرط‌بندی در این باخت دخیل نبوده است. اگر هم اتفاقی روی سکوها افتاده است، ارتباطی به ما در داخل زمین ندارد. من که نمی توانم سه هزار تماشاگر را روی سکوها کنترل کنم.

کاپیتان ما آدم صادقی است

مدیرعامل تیم فوتسال آتلیه قم درباره اینکه گفته می شود یک نفر بین دو نیمه با کاپیتان شما برای شکست خوردن صحبت کرده است، گفت: من با کاپیتان تیم صحبت کردم. او گفت چنین چیزی نشنیده است. کاپیتان ما آدم بسیار صادقی است و من هم روی صداقتش، بازوبند کاپیتانی را به او دادم. وقتی هم نیمه اول تمام شد، بازیکنان مسقیم وارد رختکن شدند و در رختکن را هم قفل کردیم تا کسی وارد نشود.

چرا اسم مخفف می آورند

قلی زاده یادآور شد: در بعضی از رسانه ها دیدم که نام یک نفر را به صورت مخفف آورده اند که با بازیکنان ما حرف زده اند. خب چرا اسم مخفف می آورند. اگر کسی هست او را معرفی کنند. بازهم می گویم در تیم ما این مسائل وجود ندارد؛ حالا شاید روی سکوها بین خود تماشاگران مسئله ای باشد ولی در تیم ما ابدا چنین چیزی نیست.

نمی شود باخت را به عوامل بیرونی ارتباط داد

وی در ادامه در واکنش به صحبتهای سرمربی تیم آتلیه مبنی بر اینکه عوامل بیرونی در باخت تیمش تاثیرگذار بوده است و منظور از عوامل بیرونی چیست؟ گفت: قطعا بحث شرط‌بندی نیست. یک بحثی که پیش آمد، درگیری تماشاگران روی سکوها بود که خودم و نیروی انتظامی دخالت کردیم و همه چیز تمام شد. نمی شود باخت را به عوامل بیرونی ارتباط داد. اگر می خواست تبانی یا شرط‌بندی باشد، این اتفاق زودتر می افتاد. بازیکنان ما ۶ ماه است که یک ریال نگرفته اند. آنها اگر می خواستند، جلوی تیم هایی از این کارها می کردند که بهتر جواب بگیرند!

بازیکنان یکساعت در رختکن گریه می کردند

قلی زاده در ادامه صحبتهایش گفت: بعد از باخت، بازیکنانم یک ساعت در رختکن گریه می کردند. بازیکن ما در این مسابقه طوری بازی کرد و مصدوم شد که هنوز در بیمارستان است. من صد درصد به تیمم ایمان دارم و روی اسم بازیکنان، قسم می خورم.

چطور وقتی مس را متوقف کردیم شمس از ما تعریف کرد

وی مجددا به صحبتهای حسین شمس درباره شرط‌بندی در این مسابقه اشاره کرد و افزود: چطور وقتی ما مقابل تیم مس به تساوی یک به یک رسیدیم، آقای شمس «به به و چه چه» و از تیم آتلیه تعریف کرد؟ حالا چون جلوی تاسیسات باخته ایم، بد هستیم؟ حواس شمس به تیم خودش باشد. من به شخصه شمس را دوست دارم و او از الگوهای اخلاقی و فنی من بوده ولی وقتی پشت سر یک تیم اینطور صحبت می کند، آدم به جو ورزش و فوتسال شک می کند.

تیم مستضعفی هستیم با دو دست لباس!

مدیرعامل تیم فوتسال آتلیه طهران قم همچنین اشاره ای به مشکلات مالی تیمش داشت و گفت: ما تیم مستضعفی هستیم. همه می دانند که با دو دست لباس مسابقه می دهیم. صدایمان هم از نظر مالی در نمی آید. از جیب هزینه می کنم ولی می توانم همین پول را به جای فوتسال، صرف خوشگذرانی خودم و خانواده ام کنم. هر وقت در قم بازی داریم، ۳ هزار نفر به سالن می آیند. باید از ما قدردانی کنند نه اینکه ما را از ورزش و فوتسال فراری بدهند. دوست نداریم ما را از حضور در فوتسال دلزده کنند.

شمس گفت باید مجسمه ما را بسازند

قلی زاده ادامه داد: وقتی حسین شمس به قم آمده بود، گفت که به خاطر هزینه کردن آتلیه در فوتسال باید مجسمه ما را بسازند ولی آن حرفها کجا و این حرفهای اخیر ایشان درباره شرط‌بندی تیم آتلیه کجا؟

سال آینده تیم را برای قهرمانی می بندم

مدیرعامل تیم آتلیه قم در پایان گفت: امسال، سال اول حضورمان در لیگ برتر بود و می خواستیم تجربه کسب کنیم. سال آینده تیم را برای قهرمانی می بندم. یا یکی، دو نفر هم صحبت کرده ام تا کمک مالی داشته باشند و تیم را تقویت کنیم. می خواهیم یک تیم کاملا بومی را روانه لیگ برتر کنیم.