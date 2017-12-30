اجرای برنامه مدیریت جامع تالاب زریوار با مشارکت ذینفعان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، ابوالفضل آبشت مدیر ملی طرح حفاظت از تالابهای ایران در جلسه برنامهریزی برای اجرای برنامه مدیریت جامع تالاب زریوار با اشاره به همراهی ذینفعان تالاب زریوار افزود: در حال حاضر برنامه مدیریت جامع تالاب زریوار با همراهی و مشارکت کلیه ذینفعان از جمله دستگاههای دولتی و نمایندگان گروههای محلی تدوین و تکمیل شده که با برنامهریزیهای انجام شده اولین جلسه کمیته استانی جهت اجرای برنامه به زودی با ریاست استاندار استان کردستان تشکیل و اقدامات لازم جهت حفاظت از تالاب شکل اجرایی به خود خواهد گرفت.
آبشت ادامه داد: مطابق ساختار سازمانی برنامه، کمیته شهرستانی نیز همزمان با ریاست فرماندار شهرستان مریوان تشکیل میشود که اقدامات اولویتدار جهت حفاظت و مدیریت تالاب را در سطح شهرستان مریوان پیش خواهد برد.
مدیر ملی طرح حفاظت از تالابها اظهار داشت: تنها راه حل جامع حفاظت مناسب تالابها در کشور، مشارکت کلیه ذینفعان در مدیریت تالاب است که این مهم با تدوین مشارکتی برنامه مدیریت آغاز و با اجرای آن به پیش خواهد رفت. وی ادامه داد: علاوه بر مشارکت دستگاههای دولتی ظرفیت خوبی برای سمنهای محلی در برنامه ایجاد شده به طوری که بخش زیادی از اقدامات صورت گرفته در اجرای برنامه تاکنون با مشارکت آنها انجام شده است.
مدیر ملی طرح تالابها در بازدید از تالاب زریوار با اشاره به کارکردها و خدمات متعدد تالاب به خصوص در تأمین و فراهم کردن مشاغل و تولیدات تالابی ادامه داد: اگر خواهان حفاظت از معیشت مردم، حفظ تنوعزیستی و افزایش سلامت شهروندان منطقه هستیم باید تمامی اقدامات مرتبط با تالاب در قالب برنامه مدیریت جامع انجام گیرد که لازمه این کار مشارکت و کار بین بخشی دستگاهها و مردم است.
برنامه مدیریت جامع تالاب زریوار با همکاری کلیه ذینفعان از جمله دستگاههای مهم و تأثیرگذار در حوضه آبریز تالاب، وارد گام اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، ابوالفضل آبشت مدیر ملی طرح حفاظت از تالابهای ایران در جلسه برنامهریزی برای اجرای برنامه مدیریت جامع تالاب زریوار با اشاره به همراهی ذینفعان تالاب زریوار افزود: در حال حاضر برنامه مدیریت جامع تالاب زریوار با همراهی و مشارکت کلیه ذینفعان از جمله دستگاههای دولتی و نمایندگان گروههای محلی تدوین و تکمیل شده که با برنامهریزیهای انجام شده اولین جلسه کمیته استانی جهت اجرای برنامه به زودی با ریاست استاندار استان کردستان تشکیل و اقدامات لازم جهت حفاظت از تالاب شکل اجرایی به خود خواهد گرفت.
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