به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی در مراسم گرامیداشت ۹ دی در جمع مسئولان و مردم شهر سمنان ضمن بیان اینکه دشمن که گزینههای نظامی را برای حمله به ایران ناکارآمد میداند میکوشد تا با جنگ نرم با حمله به باورهای مردم دستاوردهای انقلاب و نظام را تضعیف کند، ابراز داشت: آمریکا و متحدانش تهاجم فرهنگی را در دستور کار خود قرار دادهاند لذا نباید تصور کنیم توطئههای استکبار پایانیافته بلکه این دشمن زخمخورده بیشک به دنبال ایجاد فتنههای جدید است.
وی بابیان اینکه دشمن افرادی را برای قرار دادن در برابر انقلاب مأمور اقدامات هدفمند خود میکند، افزود: بازیگران فتنه ۸۸بزرگشده سفره انقلاب بودند که به تحریک بیگانگان در نقش طلحه و زبیر به بروز اختلاف و بدعهدی در انتخابات دامن زدند که خوشبختانه با حضور ملت انقلابی ایران این توطئهها شناسایی و خنثی شد.
مشاور عالی نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران بابیان اینکه جوانان باید نسبت به نقشههای دشمنان برای طراحی آشوب در کشور هوشیار باشند، ابراز داشت: هدف دشمن در فتنه ۸۸ قرار دادن مردم در برابر نظام بود که با بصیرت مردم خیلی زود دریافت که این راه خطا است و نیروهای مؤمن و انقلابی از تمام موانع دشمن بهراحتی عبور میکنند.
جوانی با تأکید بر اینکه فتنه ۸۸ باید بازخوانی شود، تصریح کرد: دشمن با تصور اینکه میتواند با پاشیدن بذر بدبینی و ناامیدی در میان مردم به ایجاد آشوب و جنگ داخلی دامن بزند، وارد کارزار انتخابات شد که در این راه متأسفانه برخی آگاهانه و عدهای نیز ناآگاهانه با دشمنان قسمخورده انقلاب اسلامی همراه شدند و هنوز نیز عدهای در داخل کشور همچنان خط دشمنان را دنبال میکنند.
وی بابیان اینکه ملت ایران باید با هوشیاری کامل وحدت، انسجام و آرامش خود را حفظ کنند، افزود: دشمن هیچگاه دلسوز امتهای مسلمان نبوده است و با نیت و باطنی پلید از مواضع خود کوتاه نیامده و به دنبال توطئههای جدید است که این بار در پرونده جدید سلطنتطلبها را برای دنبال برهم زدن آرامش در داخل کشور علم کردند که باید هرلحظه مردم هوشیار باشند و از سوی دیگر مسئولان کشور نیز برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی اقدام کنند.
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