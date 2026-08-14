به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه‌های نمازجمعه این هفته سمنان در محل مصلای امیرالمؤمنین(ع)، با گرامیداشت فرارسیدن ماه ربیع‌الاول اظهار کرد: ربیع‌الاول از ماه‌های مهم در تقویم اسلامی است و هفته وحدت نیز یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های این ماه به شمار می‌رود که باید از ظرفیت آن برای تقویت همدلی و انسجام در جامعه استفاده کرد.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف و ناامیدی در میان مردم افزود: دشمنان به دنبال آن هستند که با استفاده از ابزارهای مختلف، امید مردم را تضعیف و فضای جامعه را ملتهب کنند، اما ملت ایران باید با هوشیاری و حفظ وحدت، این توطئه‌ها را خنثی کند.

بصیرت؛ اصل نخست مقابله با دشمن

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با بیان اینکه دشمن در قالب جنگ ترکیبی به دنبال تأثیرگذاری بر افکار عمومی است، یادآور شد: ایجاد ترس، ناامیدی، اختلاف و بی‌اعتمادی از جمله اهدافی است که دشمن در جنگ ترکیبی دنبال می‌کند و مقابله با این جریان، نیازمند بصیرت، هوشیاری و انسجام عمومی است.

مطیعی تصریح کرد: ملت ایران در سال‌های گذشته نشان داده است که در مقاطع حساس، با تبعیت از رهبر معظم انقلاب و حفظ اتحاد و همدلی، توانسته توطئه‌های دشمنان را پشت سر بگذارد و امروز نیز باید با همین رویکرد در برابر نقشه‌های دشمن ایستادگی کرد.

وی همچنین با اشاره به سالروز جنگ ۳۳ روزه حزب‌الله لبنان، این واقعه را یکی از نمونه‌های مهم مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی دانست و اظهار داشت: این مناسبت به عنوان روز مقاومت نامگذاری شده و جنگ ۳۳ روزه آثار و پیامدهای مهمی در منطقه به همراه داشت.

حزب‌الله؛ پیشگام گروه‌های جهادی و مقاومت

امام جمعه سمنان خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین برکات جنگ ۳۳ روزه، فرو ریختن افسانه شکست‌ناپذیری رژیم صهیونیستی بود و مقاومت توانست نشان دهد که این رژیم نیز در برابر اراده ملت‌ها و گروه‌های مقاومت آسیب‌پذیر است.

مطیعی با اشاره به جایگاه حزب‌الله لبنان در جریان مقاومت اسلامی بیان کرد: رهبر شهید ما، حزب‌الله را یکی از پیشگامان گروه‌های جهادی و مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی می‌دانست و نقش این جریان در مقابله با اشغالگری و دفاع از ملت‌های منطقه قابل توجه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت ۲۶ مرداد، سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، خاطرنشان کرد: آزادگان با سال‌ها تحمل سختی و اسارت، نمادی از استقامت، ایمان و پایمردی ملت ایران هستند و باید فرهنگ ایثار و مقاومت آنان به نسل‌های آینده منتقل شود.

بزرگداشت شهدا در دستور کار

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان همچنین با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ توصیه کرد: ابعاد تاریخی این رویداد و شناخت دقیق دخالت‌ها و توطئه‌های بیگانگان در تحولات سیاسی ایران مورد توجه قرار گیرد.

مطیعی در ادامه به برگزاری اجلاسیه شهدای مجاهدین در غربت نیز اشاره کرد و افزود: بزرگداشت شهدا و معرفی سیره و آرمان‌های آنان، زمینه‌ساز ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و خدمت به مردم است.

وی با تأکید دوباره بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی اضافه کرد: در شرایطی که دشمن برای ایجاد اختلاف و ناامیدی در جامعه برنامه‌ریزی می‌کند، مردم باید با حفظ وحدت، افزایش بصیرت و هوشیاری، اجازه ندهند دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.