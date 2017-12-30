به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خلیل آبادی در خصوص انتقال زندان اوین به فشافویه گفت: هفته گذشته در صحن علنی شورای شهر تهران، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در خصوص انتقال زندان اوین پیشنهادی را مطرح کرد و خواستار شد که این زندان به فشافویه (جاده قدیم تهران قم) منتقل شود.

وی با تاکید بر اینکه این پیشنهاد صرفا از سوی شهرداری تهران مطرح شده است، عنوان کرد: ممکن است نظر سازمان زندان‌ها نیز متفاوت باشد، چراکه مدت‌ها پیش شهرداری و سازمان زندان‌ها بر سر این موضوع به تفاهم نرسیدند.

خلیل آبادی در ادامه مخالفت صددرصدی خود با این موضوع را اعلام کرد و گفت: ما در جنوب تهران به اندازه سهم خود میزبان زندانیان بوده ایم و وقت آن رسیده که دیگر مناطق میزبان شوند.

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران انتقال زندان اوین به فشافویه را تهدید جدی برای بافت فرهنگی و اجتماعی جنوب شهر تهران دانست و خاطر نشان کرد: جمعیت زندان جنوب شهر پایتخت بیش از ساکنان آن منطقه شده است و انتقال زندان اوین به فشافویه اصلا اقدام مناسبی نیست.