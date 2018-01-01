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۱۱ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۰۰

مدیر گروه هنری «کات»:

دوره های آموزشی فیلمساز تربیت نمی‌کند/ حمایت از سینماگران جوان

دوره های آموزشی فیلمساز تربیت نمی‌کند/ حمایت از سینماگران جوان

حسین دارابی مدیر گروه هنری «کات» بیان کرد که صرف گذراندن دوره های آموزشی فیلمسازی، فیلمساز تربیت نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دارابی مدیر گروه هنری «کات» درباره حضور این مجموعه در هشتمین جشنواره فیلم «عمار» گفت: مجموعه «کات» امسال با هفت فیلم داستانی جدید در بخش مسابقه هشتمین جشنواره فیلم «عمار» حضور دارد.

این کارگردان درباره فعالیت های این مجموعه بیان کرد: گروه هنری «کات» به عنوان مرکز تخصصی تولید فیلم کوتاه داستانی، مجموعه ای وابسته به باشگاه فیلم سوره است که ۲ سال پیش به منظور حمایت از فیلمسازان جوان راه اندازی شد.

وی اظهار کرد: در واقع با ورود «باشگاه فیلم سوره» به سینمای حرفه ای پس از تولید فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» و تمرکز بر تولید فیلم های سینمایی و سریال در راستای رسالت تاسیسی این مجموعه، گروه هنری «کات» در دل «باشگاه فیلم سوره» شکل گرفت تا روند شناسایی و جذب فیلمسازان جوان و متعهد با تمرکزی جدی تر ادامه یابد؛ کسانی که عمدتا پیش از این مجالی برای فیلمسازی در فضایی تخصصی با عوامل حرفه ای را نداشته اند و اغلب تجربه کارهای دانشجویی داشتند.

دارابی عنوان کرد: ایده «کات» بر اساس این آسیب شناسی شکل گرفت که صرف گذراندن دوره های آموزشی فیلمسازی، فیلمساز تربیت نمی کند بنابراین ایجاد پاتوقی برای جمع شدن افراد علاقمند و مستعد فیلمسازی که از گردنه های آموزش عبور کرده اند و باید تجربیاتی جدی و عملیاتی را از سر بگذرانند تا گام به گام به عالَم حرفه ای فیلمسازی وارد شوند، ضروری بود.

کارگردان فیلم کوتاه «علمک» توضیح داد: با تاسیس گروه هنری «کات»، چرخه شناسایی فیلمسازان مستعد و توانمندسازی آنان تا کسب تجربیات در مسیر فیلمسازی و پیوستن به گردونه سینمای حرفه ای تکمیل شد و فعالیت های پیشین «باشگاه فیلم سوره» شامل تولید آثار کوتاه، تیزر و نماهنگ برعهده مجموعه «کات» قرار گرفت.

دارابی اضافه کرد: شناسایی استعدادهای جوان و دعوت آن ها به همکاری، برنامه ریزی دقیق مبتنی بر تربیت و رشد افراد و کمک به ارتقای حرفه ای فیلمسازان از مهمترین سرفصل های فعالیت «کات» در دوران جدید است.

مدیر مجموعه «کات» درباره فعالیت های تازه این مرکز گفت: هم اکنون این مجموعه در دومین سال فعالیت خود توانسته در عین حمایت از فیلمسازان جدید با فیلم های کوتاه «شیرینی»، «مادر»، «سحری»، «چرخ»، «️خطی» و «همکلاسی» در بخش مسابقه فیلم های داستانی هشتمین جشنواره فیلم «عمار» حضور یابد و برنامه ریزی تولید آثار دیگری را در دست دارد.

کد مطلب 4187797
زهرا منصوری

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