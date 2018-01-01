به گزارش خبرنگار مهر، حسین دارابی مدیر گروه هنری «کات» درباره حضور این مجموعه در هشتمین جشنواره فیلم «عمار» گفت: مجموعه «کات» امسال با هفت فیلم داستانی جدید در بخش مسابقه هشتمین جشنواره فیلم «عمار» حضور دارد.

این کارگردان درباره فعالیت های این مجموعه بیان کرد: گروه هنری «کات» به عنوان مرکز تخصصی تولید فیلم کوتاه داستانی، مجموعه ای وابسته به باشگاه فیلم سوره است که ۲ سال پیش به منظور حمایت از فیلمسازان جوان راه اندازی شد.

وی اظهار کرد: در واقع با ورود «باشگاه فیلم سوره» به سینمای حرفه ای پس از تولید فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» و تمرکز بر تولید فیلم های سینمایی و سریال در راستای رسالت تاسیسی این مجموعه، گروه هنری «کات» در دل «باشگاه فیلم سوره» شکل گرفت تا روند شناسایی و جذب فیلمسازان جوان و متعهد با تمرکزی جدی تر ادامه یابد؛ کسانی که عمدتا پیش از این مجالی برای فیلمسازی در فضایی تخصصی با عوامل حرفه ای را نداشته اند و اغلب تجربه کارهای دانشجویی داشتند.

دارابی عنوان کرد: ایده «کات» بر اساس این آسیب شناسی شکل گرفت که صرف گذراندن دوره های آموزشی فیلمسازی، فیلمساز تربیت نمی کند بنابراین ایجاد پاتوقی برای جمع شدن افراد علاقمند و مستعد فیلمسازی که از گردنه های آموزش عبور کرده اند و باید تجربیاتی جدی و عملیاتی را از سر بگذرانند تا گام به گام به عالَم حرفه ای فیلمسازی وارد شوند، ضروری بود.

کارگردان فیلم کوتاه «علمک» توضیح داد: با تاسیس گروه هنری «کات»، چرخه شناسایی فیلمسازان مستعد و توانمندسازی آنان تا کسب تجربیات در مسیر فیلمسازی و پیوستن به گردونه سینمای حرفه ای تکمیل شد و فعالیت های پیشین «باشگاه فیلم سوره» شامل تولید آثار کوتاه، تیزر و نماهنگ برعهده مجموعه «کات» قرار گرفت.

دارابی اضافه کرد: شناسایی استعدادهای جوان و دعوت آن ها به همکاری، برنامه ریزی دقیق مبتنی بر تربیت و رشد افراد و کمک به ارتقای حرفه ای فیلمسازان از مهمترین سرفصل های فعالیت «کات» در دوران جدید است.

مدیر مجموعه «کات» درباره فعالیت های تازه این مرکز گفت: هم اکنون این مجموعه در دومین سال فعالیت خود توانسته در عین حمایت از فیلمسازان جدید با فیلم های کوتاه «شیرینی»، «مادر»، «سحری»، «چرخ»، «️خطی» و «همکلاسی» در بخش مسابقه فیلم های داستانی هشتمین جشنواره فیلم «عمار» حضور یابد و برنامه ریزی تولید آثار دیگری را در دست دارد.