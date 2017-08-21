محمدرضا شفاه مدیرعامل باشگاه فیلم سوره در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: یکی از وظایف و ماموریت های ما در باشگاه فیلم سوره تهیه و تولید آثار سینمایی است از همین رو در نظر داریم امسال یک یا دو فیلم دیگر بسازیم و در حال حاضر نیز در مرحله تصمیم گیری هستیم که کدام یک از آثار را برای تولید انتخاب کنیم.

وی افزود: یکی دیگر از ماموریت های باشگاه فیلم سوره حمایت از جوانان مستعد است از همین رو جوانان مستعد را در رویدادها و مکان های مختلف شناسایی و حمایت می کنیم. در همین زمینه مجموعه کات که یکی از زیرمجموعه های باشگاه فیلم سوره است به تولید آثار کوتاه از طریق همین افراد می پردازد، بنابراین امسال شاهد چند فیلم کوتاه در باشگاه فیلم سوره خواهیم بود.

تهیه کننده فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» با اشاره به اکران این اثر به کارگردانی محمدرضا خردمندان گفت: در حال حاضر مهمترین اتفاق در باشگاه فیلم سوره که انرژی اصلی را به خود اختصاص داده، اکران فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» است. در آغاز نمایش عمومیِ این فیلم به دلیل اینکه خانواده ها اطلاع چندانی از اکران آن نداشتند، فروش کمی داشت اما به مرور و با اطلاع خانواده ها از اکرانِ چنین فیلمی، روند فروش رشد پیدا کرد.

مدیرعامل باشگاه فیلم سوره در پایان بیان کرد: با توجه به اینکه «بیست و یک روز بعد» فیلم گیشه به معنای متعارف آن نیست، امیدوارم کم کم فروش آن افزایش پیدا کند، ضمن اینکه ما با وزارت آموزش و پرورش و چند جای دیگر برای اکران بهتر این اثر تعامل کرده ایم و از همین رو قرار است از نیمه مهرماه اکران ویژه مدارس را هم برای «بیست و یک روز بعد» داشته باشیم.

عکس کنار خبر از سحر قریب است.