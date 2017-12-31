به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کرموند در کارگروه آب و کشاورزی لرستان اظهار داشت: دو حلقه چاه آب در شهرستان کوهدشت ریزش کرده‌اند و در بسیاری از مناطق با افت شدید سطح منابع آبی مواجه هستیم.

وی افزود: این دو حلقه چاه آبرفتی بوده‌اند و متأسفانه زنگ خطر جدی برای آب شرب در تابستان از هم‌اکنون به صدا درآمده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان ادامه داد: با وضعیت نامناسب بارندگی فعلی، ضرورت دارد جلسه اضطراری برای پیشگیری از بحران آب شرب تشکیل شود.

کرموند اظهار کرد: در منطقه «تنگ پریان» نیز حتی چاه‌های آهکی در حال خشک شدن هستند.

وی گفت: باید چاه‌های غیرمجاز کشاورزی در سطح استان و به‌ویژه شهرستان‌هایی که مشکل آب‌دارند پلمب شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان افزود: نباید از آب چاه‌های آهکی برای مصارف غیر شرب استفاده شود.

کرموند ادامه داد: متأسفانه در غرب استان و مناطقی مانند رومشگان کیفیت آب نیز در حال از بین رفتن است.