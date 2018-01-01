به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شفاه مدیرعامل باشگاه فیلم سوره در نشست «یک روز، یک تجربه» در حاشیه هشتمین جشنواره «عمار» درباره تجربه اکران سینمایی فیلم «بیست و یک روز بعد» اظهار کرد: وقتی ما در حال ساخت فیلم کوتاه هستیم مهمترین کاری که انجام می دهیم این است که کار را به سرانجام برسانیم، اما در فیلم سینمایی وقتی پس تولید تمام می‌شود هیچ چیز تمام نشده و تازه کار شروع شده چون در فیلم سینمایی اکران، گردش مالی و دیده شدن مخاطب مهم و مساله این است که آیا فیلم می‌تواند مثل بچه ای که به دنیا آمده چرخه حیات خود را به درستی طی کند یا نه؟

نخستین مرحله پس از تولید، انتخاب پخش کننده فیلم

وی انتخاب شرکت پخش کننده فیلم را نخستین اقدام از مرحله اکران فیلم خواند و اضافه کرد: پخش کننده در سینمای حرفه‌ای به شرکت‌هایی گفته می شود که برای اینکه فیلم روی پرده بیاید باید با تعدادی از سینماها به توافق برسند تا به طور همزمان اکران داشته باشند طبیعتا نمی شود امروز فیلم در یک سینما اکران شود و در یک سینمای دیگر، چهار ماه بعد.

تهیه کننده «بیست و یک روز بعد» بیان کرد: شرکت های حرفه ای کسانی هستند که به صورت مستمر و مداوم با سالن دارها و سینمادارهای کشور در ارتباط هستند و آنها را ترغیب می کنند که فیلم شما را پخش بکنند البته این حداقل انتظاری است که تهیه کننده ها از سینمادارها دارند و امروز پخش کننده ها علاوه بر اینکه این حداقل را انجام می دهند مهمترین کارشان این است که تلاش موثری برای دیده شدن داشته باشند از جمله کارهای دیگری که انجام می دهند این است که برای امور تبلیغات در فضای مجازی و در سطح شهر و تلویزیون جریان سازی می کنند.

مدیرعامل باشگاه فیلم سوره درباره فرآیند انتخاب تاریخ اکران فیلم «بیست و یک روز بعد» گفت: ما با شرکت بهمن سبز صحبت کردیم و قرار شد در مرداد ماه فیلم را اکران کنیم اما بعد دیدیم جریان های متعددی که در کشور هستند و به لحاظ قدرت و اعتبار و اسم و رسمی که دارند از ما بسیار معتبرتر محسوب می شوند و بده بستان های سینما با آنها معنا پیدا می کند در تلاش هستند تا اکران مرداد ماه را از ما بگیرند به همین دلیل ما به شدت ترغیب می شدیم که پاییز اکران کنیم.

پاییز زمان مناسبی برای اکران نیست

وی اضافه کرد: ما تیمی را داشتیم که تحقیق و اکران فیلم ها را در پنج سال گذشته بررسی کردند و دیدند مهمترین فصل اکران بعد از نوروز، تابستان است و در تابستان هم بهترین ماه اکران مرداد و شهریور است. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که پاییز زمان مناسبی برای اکران نیست و بالا و پایین زیاد دارد برای همین مقاومت کردیم که اکران تابستان را از دست ندهیم.

شفاه بیان کرد: با توجه به اینکه در تابستان چند فیلم طنز پرفروش هم داشتیم و به طور کلی سینمادارها از چنین آثاری بیشتر استقبال می کنند مذاکرات پیچیده ای با این دوستان داشتیم که کمک حوزه هنری هم در آن خیلی موثر بود تا در این مافیا و پیچیدگی هایی که وجود دارد بتوانیم زمان مناسبی برای اکران مشخص کنیم. در نهایت پخش را متقاعد کردیم که پای حرفی که زده بودیم بماند.

فیلم برگزیده مخاطبان در اکران پاییزی شکست خورد

وی درباره شرکت فیلمیران و هدایت فیلم به عنوان بهترین پخش کننده های شناخته شده اظهار کرد: پخش کننده های موفقی مثل هدایت فیلم و فیلمیران درباره همه فیلم ها خوب عمل نمی کنند. اساساً فیلم هایی که به لحاظ فروش در رقابت نیستند اگر در اختیار هر پخش کننده‌ای قرار بگیرند احتمال دارد اکران ناموفقی را تجربه کنند چرا که پخش کننده اکران از سر رفع تکلیف این کار را برایشان انجام می دهد.

این تهیه کننده سینما بیان کرد: پاییز امسال فیلم های متعددی اکران شد که پشت سرهم با شکست مواجه شد. فیلم «انزوا» در سی و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر جزو پنج فیلم برگزیده مخاطبان بود اما در اکران اتفاق بدی برایش افتاد. فیلمی داشتیم که به خاطر فشاری که به شورای صنفی نمایش وارد شد فقط اکران صبح به آن دادند، این قبلا سابقه نداشته است. برای اینکه صف اکران ها شلوغ، تعداد سالن ها کم و متقاضی ها زیاد بود و با توجه به اینکه بدنه اقتصادی سینماها بسیار نحیف است، چندان برای پذیرش این حجم از اکران مناسب نیست.

سماجت داشته باشید

وی در پایان اظهار کرد: خیلی ها فکر می کنند برای اینکه در سینمای حرفه ای کشور فعالیت کنند باید به نهادی مثل حوزه هنری وصل شوند و بعد از آن دیگر کارشان روی غلتک است ولی من به شما توصیه می کنم اگر می‌خواهید فیلمتان به اکران و نمایش خانگی برسد فقط یک راه دارد و آن این است که سماجت کنید و کاری را که فکر می کنید درست است انجام دهید.