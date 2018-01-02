گاهی مطالبی درروایتگری ها بیان میشود که دفاع مقدس را تحریف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع نقش روایت گری و روایت خاطرات جنگ در ادبیات مقاومت با حضور ناهید سلمانی نویسنده و ویراستار و غلامرضا یاوند عباسی جانباز و مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

در ابتدای این برنامه سلمانی گفت: هر روایتی از دو خاستگاه دارای اهمیت است. نخست ممکن است شخصی که ممتاز باشد صاحب خاطره شود و در نگاه دوم به دلیل جایگاه بخصوصی که یک خاطره شفاهی دارد امتیاز داده شود.به معنای دیگر در یک روایت یا شخص دارای اهمیت است یا نوع خاطره و اهمیت آن.

وی با بیان اینکه خاطره در ادبیات داستانی چارچوب خود را داراست، گفت: خوشبختانه اغلب افرادی که خاطره می نویسند نیازی به آموزش ندارند اما برخی از افراد زبان شیرین تری دارند و عده ای نیز ممکن است توانایی زیادی در این مقوله نداشته باشند.

این نویسنده و ویراستار در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت فعالیت بیشتر در این حوزه تاکید کرد و گفت: باید اجازه دهیم بخش خصوصی به این حوزه وارد شود و از ترس ایجاد انحراف مانع این حضور نشویم. ممکن است راویان برداشت های شخصی خود را وارد داستان های جنگ کنند که ایرادی به آن وارد نیست به شرط اینکه مبالغه حد خود را حفظ کرده باشد .

در ادامه برنامه یاوند عباسی با بیان اینکه انسان ذاتا به شنیدن روایت علاقه مند است، گفت: نخستین راویان دفاع مقدس خود رزمندگانی بودند که در جبهه ها و در خلق حماسه ها حضور داشتند.این افراد وقتی از مناطق جنگی به خانه باز می گشتند هرکدام یک راوی با سطوح سواد ، نگرش و خرده فرهنگ های مختلف و در صنوف متفاوت بودند.

مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران گفت: پس از آن این روایت گری سازمان دهی شد و دارای نهاد متولی شد و حتی در آینه ادبیات این مرز و بوم جای خود را پیدا کرد به طوری که می توان گفت ژانر جدیدی در ادبیات به نام خاطره – داستان بنیان نهاد.

وی با تاکید بر اینکه روایت گر مورخ نیست، گفت: روایت گری بازگویی تاریخ نیست. روایتگر به دنبال طرح یک گفتمان است به این معنا که با استفاده از ادبیات مسائلی را مطرح کند که اثر گذار و هدفمند باشد. روایتگری در حوزه دفاع مقدس بسیار پیچیده است چرا که بخش زیادی از مخاطبان این نوع روایت افرادی هستند که دفاع مقدس را درک نکرده اند و می خواهند این واقعه را مورد قضاوت قرار دهند و به سوال هایی که در ذهن دارند پاسخ دهند.

این جانباز دفاع مقدس در پایان گفت: به دلیل عدم تسلط و اشراف در این حوزه و برداشت های شخصی، گاهی مطالبی مطرح می شود که مقاطعی از دفاع مقدس را به گونه ای دیگر نشان می دهد در حالی که واقعیت آن نبوده است و دستخوش تحریف می شود.