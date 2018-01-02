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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۲۵

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

دوران نوجوانی بهترین زمان برای یادگیری قرآن است

دوران نوجوانی بهترین زمان برای یادگیری قرآن است

زنجان- نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان بابیان اینکه قرآن بهترین راهنمای زندگی است، گفت: بهترین زمان برای یادگیری قرآن دروان نوجوانی و جوانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی شامگاه دوشنبه  در جمع حافظان و قاریان قرآن، افزود: قرآن بهترین کتاب زندگی است چرا که راه درست زندگی کردن به انسان را یاد می‌دهد. 

وی با اشاره به اینکه دوران جوانی و نوجوانی دوران حساس و سرنوشت سازی است، اظهار کرد: این دوران بهترین مؤلفه برای تعیین شخصیت فرد است و باید از همان دوران کودکی آنها با قرآن آشنا شوند. 

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان بابیان اینکه قالب وجودی در دوران جوانی شکل می‌گیرد، ابراز کرد: این دوران بهترین فرصت برای یادگیری قرآن است و باید خانواده‌ها از این فرصت برای آشنا کردن فرزندان خود با قرآن استفاده کنند.

خاتمی گفت: قرآن کریم و روایات اسلامی به دوره حساس نوجوانی و جوانی عمر اهمیت ویژه‌ای داده است و قاریان قرآن باید  از مادران و پدران خود قدردانی کنند چراکه آنها علاقه‌مند به سرنوشت شما بودند و شما را با قرآن آشنا کردند.

وی تصریح کرد: باید بسترها و زیرساخت لازم برای تقویت فرهنگ قرآنی در جامعه فراهم شود و تحقق این امر مهم نیازمند برنامه ریزی و مدیریت است. 

نماینده ولی  فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان گفت: قرآن ابزار مهم برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است و می‌توان برای اصلاح امور قرآن را سرلوحه کارها قرارداد. 

خاتمی یاد آور شد: برای تقویت و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه همه باید پای‌کار بیایند و امروز که دشمن نگاه خاصی به جوانان و نوجوانان ما دارد. باید فعالیت‌های قرآنی تسریع شود و در این میان باید بر این امر اذعان داشت که در استان زنجان ظرفیت‌های لازم برای توسعه فرهنگ قرآنی وجود دارد.

کد مطلب 4188838

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