دوران نوجوانی بهترین زمان برای یادگیری قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خاتمی شامگاه دوشنبه در جمع حافظان و قاریان قرآن، افزود: قرآن بهترین کتاب زندگی است چرا که راه درست زندگی کردن به انسان را یاد میدهد.
وی با اشاره به اینکه دوران جوانی و نوجوانی دوران حساس و سرنوشت سازی است، اظهار کرد: این دوران بهترین مؤلفه برای تعیین شخصیت فرد است و باید از همان دوران کودکی آنها با قرآن آشنا شوند.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان بابیان اینکه قالب وجودی در دوران جوانی شکل میگیرد، ابراز کرد: این دوران بهترین فرصت برای یادگیری قرآن است و باید خانوادهها از این فرصت برای آشنا کردن فرزندان خود با قرآن استفاده کنند.
خاتمی گفت: قرآن کریم و روایات اسلامی به دوره حساس نوجوانی و جوانی عمر اهمیت ویژهای داده است و قاریان قرآن باید از مادران و پدران خود قدردانی کنند چراکه آنها علاقهمند به سرنوشت شما بودند و شما را با قرآن آشنا کردند.
وی تصریح کرد: باید بسترها و زیرساخت لازم برای تقویت فرهنگ قرآنی در جامعه فراهم شود و تحقق این امر مهم نیازمند برنامه ریزی و مدیریت است.
نماینده ولی فقیه در استان و امامجمعه زنجان گفت: قرآن ابزار مهم برای کاهش آسیبهای اجتماعی است و میتوان برای اصلاح امور قرآن را سرلوحه کارها قرارداد.
خاتمی یاد آور شد: برای تقویت و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه همه باید پایکار بیایند و امروز که دشمن نگاه خاصی به جوانان و نوجوانان ما دارد. باید فعالیتهای قرآنی تسریع شود و در این میان باید بر این امر اذعان داشت که در استان زنجان ظرفیتهای لازم برای توسعه فرهنگ قرآنی وجود دارد.
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