برگزاری سومین دوره «مهدویت از منظر قرآن کریم» در استان همدان

رضا فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سومین دوره مهدویت از منظر قرآن کریم در استان همدان برگزار می‌شود.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی همدان افزود: پس از برگزاری ۲ دوره مقدماتی مهدویت از منظر قرآن کریم اداره امور قرآنی نسبت به برگزاری دوره تکمیلی آن اقدام کرده است.

وی گفت: این دوره پنجشنبه و جمعه هفته جاری ۱۴ و ۱۵ دی ماه با حضور استاد اباذری مؤلف کتب مهدویت در مرکز استان همدان برگزار می شود.

فرهادی گفت: در این دوره تعداد ۶۵ تن از معلمان حائز امتیاز قبولی در دوره های قبلی حضور خواهند داشت.

وی همچنین از تصویب بنیاد شورای حفظ قرآن در جلسه شورای هماهنگی و توسعه فعالیت های قرآن در استان همدان با دبیری اداره امور قرآنی خبر داد و گفت: به منظور تحقق فرمایشات حکیمانه مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن، شورای حفظ قرآن با دبیری اداره امور قرانی و عضویت دستگاه های ذیربط تشکیل می شود.