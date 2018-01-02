  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۱۴

فرمانده انتظامی هرمزگان:

۳ سارق طلا فروشی بندرعباس و ۵ نفر از همدستان آنها دستگیر شدند

۳ سارق طلا فروشی بندرعباس و ۵ نفر از همدستان آنها دستگیر شدند

بندرعباس - فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: ۳ سارق طلا فروشی بندرعباس و ۵ نفر از همدستان آنها دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیز الله ملکی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سارقان طلا فروشی در شهر بندرعباس بلافاصله پس از سرقت دستگیر شدند، بیان داشت: ساعت ۱۰صبح در چهار راه مرادی سرقتی از یک مغازه طلافروشی توسط ۳ نفر انجام شد، که پس از اطلاع شهروندان و مالباخته پلیس هرمزگان با انجام عملیات تعقیب و گریز و کارهای اطلاعاتی در کمتر از ۷ ساعت سارقان در محدوده شهر بندرعباس دستگیر شدند.

وی عنوان کرد: پلیس هرمزگان با انجام کارهای اطلاعاتی دقیق موفق به شناسایی و دستگیری ۵ نفر دیگر از هم دستان سارقان شد. 

رئیس پلیس هرمزگان در تشریح حادثه سرقت روز گذشته اظهارداشت: سارقان در ابتدا اقدام به سرقت یک خودروی پراید می کنند و سپس در نزدیکی محل سرقت خودرو، اقدام به تعویض پلاک خودروی پراید بر روی یک دستگاه خودروی پژو می کنند و با خودروی پژو اقدام به سرقت از طلا فروشی می کنند.

سردار ملکی خاطرنشان کرد: سارقان که نقاب به چهره داشتند با پتک شیشه طلا فروشی را شکسته و حدود ۴کیلوگرم طلا را به سرقت می برند در این حین به سمت یک شهروند دیگر هم تیراندازی می کنند و سپس از محل متواری می شوند. خوشبختانه شهروند هیچگونه آسیبی ندیده است.

فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: در این عملیات سه قبضه سلاح جنگی و۴ کیلو طلای سرقتی کشف شد، طی این عملیات ضربتی پلیس موفق شد تمام اعضای این باند که هشت نفر بودند و در منزلی واقع در محله نخل پیرمرد بندرعباس مخفی شده بودند را دستگیر کند.

ملکی اضافه کرد: اعضای این باند که همگی غیربومی بودند در پوشش گچ کار خانه‌ای را در یکی از محلات اجاره کرده و از مدت‌ها قبل در این خانه مجردی، برای سرقت مسلحانه از طلافروشی برنامه‌ریزی می‌کردند.  همچنین سابقه سرقت از چند طلافروشی دیگر نیز در پرونده این متهمان وجود دارد.

کد مطلب 4189061

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها