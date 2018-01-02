احتمال حضور ابوبکر البغدادی در شرق الخابور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «عمار الاسد» معاون رئیس اداره روابط خارجه پارلمان سوریه اعلام کرد که نقشه های آمریکا شکست خورده و این کشور در حال حاضر تلاش می کند سناریوهای جایگزینی را برای تحت الشعاع قرار دادن پیروزی های ارتش اجرا کند.

وی در ادامه افزود: آمریکا در راس کشورهایی است که بر روی تروریسم سرمایه گذاری کرده اند و سخن گفتن از تلاشهای آمریکا برای تبدیل سوریه به افغانستان غیر منطقی است، آمریکا داعش را به وجود آورد و در تحقق اهداف خود شکست خورد و سرکردگان آن را از حسکه به مکان نامعلوم منتقل کرد. این کشور پیشتر آنها را از حومه دیر الزور منتقل کرده بود چرا که ارتش سوریه کنترل ۹۵ درصد از خاک این منطقه را به دست گرفته بود.

الاسد تاکید کرد: ارتش سوریه در شرق دیر الزور مبارزه می کند و داعش در شرق الخابور پایگاه دارد. گفته می شود که ابوبکر البغدادی سرکرده داعش در این منطقه حضور دارد و با حمایت نیروهای آمریکایی به زندگی عادی خود مشغول است. آمریکا نوک پیکان اسرائیل در منطقه برای حمله به ارتش سوریه و تجزیه این کشور است.