۷۷۰۴ خانوار مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی تحت پوشش بیمه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جعفری سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه هفت هزار و ۷۰۴ خانوار تحت حمایت این نهاد از مزایای بیمه تأمین اجتماعی بهرهمند هستند، اظهار داشت: ۷۰ میلیارد ریال برای حق بیمه تأمین اجتماعی سه هزار و ۸۶۷ نفر از زنان سرپرست خانوار و سه هزار و ۸۳۷ مجری طرحهای اشتغال این نهاد در ۹ ماهه سال جاری پرداختشده است.
وی بابیان اینکه ارائه خدمات بیمهای، گامی برای حل مشکلات مددجویان تحت حمایت است، افزود: حق بیمه زنان سرپرست خانوار و مجریان طرحهای خودکفایی با این هدف پرداخت میشود تا مددجویان بعد از سن بازنشستگی مستمریبگیر تأمین اجتماعی شوند.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد آذربایجان شرقی تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان حق بیمه ۹ هزار مددجوی تحت حمایت کمیته امداد استان آذربایجان شرقی پرداختشده است.
جعفری در پایان به تأثیر مثبت بیمه تأمین اجتماعی در توانمندی خانوارهای تحت حمایت تأکید کرد و اظهار داشت: این نهاد تلاش میکند شرایطی را فراهم کند تا همه مددجویان تحت حمایت بتوانند از مزایای بیمه تأمین اجتماعی بهرهمند شوند.
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