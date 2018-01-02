به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل کوثری جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله(ع) با تاکید بر اینکه قرارگاه ثارالله (ع) در جریان اعتراضات و ناآرامی‌های تهران مسئولیتی ندارد، تصریح کرد: مسئولیت در این زمینه کاملا برعهده نیروی انتظامی است و قرارگاه، ناظر اتفاقات است.

وی افزود: اگر ناجا درخواست کمک کند، قرارگاه ثارالله (ع) آماده است براساس مصوبات قانونی که در گذشته در شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور تصویب شده است، کمک کند.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله (ع) گفت: با توجه به روند تسلط نیروی انتظامی بر محدوده ناامنی، براساس گزارش‌های اعلامی، بیشتر تسلط ناجا در جهت انجام ماموریت ذاتی خود و برقراری امنیت در سطح شهر بوده و تا به حال درخواستی از قرارگاه ثارالله (ع) نداشته است.

کوثری درباره برخی اظهارات مبنی بر اینکه قرارگاه ثارالله (ع) مسئول امنیت در تهران است، تاکید کرد: تنها در زمان‌هایی مانند برگزاری مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری امسال که شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور و ستاد کل نیروهای مسلح توافق کنند، کار به قرارگاه ثارالله واگذار می‌شود اما در موضوع تجمعات اخیر به هیچ‌وجه قرارگاه مسئولیتی برعهده نداشته و تمام مسئولیت بر عهده نیروی انتظامی بوده است.

وی همچنین درباره حضور برخی از نیروهای بسیج در جریان تجمعات اخیر در سطح شهر گفت: براساس توافق نواحی مقاومت بسیج با ناجا تعدادی از اعضای نیروی مقاومت جهت برقراری امنیت، نیروی انتظامی را کمک کرده‌اند.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله (ع) با بیان اینکه براساس ارزیابی‌های انجام‌شده دیشب به مراتب حضور معترضان و همچنین اغتشاشگران در سطح شهر کاهش یافته بود، خاطرنشان کرد: روزهای گذشته به ظاهر وضعیتی ایجاد شده بود و برخی می‌خواستند با عناوینی نظیر گرانی از شرایط سوءاستفاده کنند اما مردم با هوشیاری روز به روز حضورشان به عنوان معترض به وضعیت موجود کاهش یافت و به همین دلیل نیز امشب در زمان کوتاهی آرامش در سطح شهر حاکم شد.

سردار کوثری تصریح کرد: در حال حاضر تهران وضعی بسیار عادی دارد و نیروی انتظامی نیز همچنان در صحنه است و تصمیم‌گیری درباره مدیریت صحنه برعهده آنهاست.

وی با بیان اینکه راه‌حل گرانی، راهی نیست که عده‌ای در پیش گرفته‌اند و ادامه این راه نیز قطعا به ضرر آنها خواهد بود، خاطرنشان کرد: فردا به سراغ تک‌تک این افراد می‌روند و کسانی که خسارت به اموال عمومی و خصوصی مردم وارد کرده‌اند باید پاسخگو باشند.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله (ع) تاکید کرد: به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهیم که وضعیت ناامنی تهران تداوم پیدا کند و اگر این شرایط ادامه یابد قطعا مسئولان تصمیماتی خواهند گرفت و در آن زمان کار یکسره خواهد شد.

کوثری در پایان با بیان اینکه مسائلی نظیر مالباختگان موسسه کاسپین و گرانی از جمله مشکلات مردم است، اظهار کرد: مردم می‌توانند در جایی مشخص و با اخذ مجوز درخواست‌های خود را بیان کنند. مسئولین نیز حتما باید به این مسائل رسیدگی کنند تا مشکلات مردم برطرف شود.