ملاقات دوباره با «میکائیل»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی شبکه آی‌فیلم، مجموعه تلویزیونی «میکائیل» که در سال ۹۴ از شبکه یک سیما پخش شد، در جدول پخش سریال‌های شبانه کانال فارسی شبکه آی فیلم قرار گرفته است.

این مجموعه تلویزیونی توانست تندیس برتر و دیپلم افتخار بهترین سریال جشنواره فیلم و سریال های پلیسی مسکو را از آنِ خود کند.

داستان «میکائیل» از این قرار است: رسول دوست و رفیق میکائیل(کامبیز دیرباز)، به اشتباه قربانی توطئه اشرار می‌شود. میکائیل که پلیس سختکوش و پرتلاشی است، برای استقرار نظم و آرامش بیشتر، عزم خود را جزم می‌کند و با تکیه بر حمایت‌های مردم، دل به دریا می‌زند و...

بازیگرانی همچون کامبیز دیرباز، بهنوش طباطبایی، کامران تفتی، مجید مشیری، پرویز پورحسینی، علیرضا خمسه، علی دهکردی، کاوه سماک باشی، مجید واشقانی، متین ستوده، امیر حمیدزاده و مریم خدارحمی در این مجموعه تلویزیونی ایفای نقش کرده‌اند.

نمایش «میکائیل» از شنبه شب ساعت ۲۰ آغاز می‌شود و هر شب در این ساعت روانه آنتن می‌شود. بازپخش آن نیز در ساعت‌های ۰۴ و ۱۲ روز بعد خواهدبود.