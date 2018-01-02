به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیروانی در حاشیه تمرین امروز(سه شنبه) پرسپولیس در خصوص حکم کمیته انضباطی مبنی بر محرومیت باشگاه پرسپولیس از حضور هوادارانش در بازی پیش روی این تیم در جمع خبرنگاران گفت: اگر تخلفی صورت گرفته است آنرا محکوم می کنیم و کار درستی نبوده است. اما می خواهم بگویم مطمئنا به خاطر تخلفات و مشکلاتی بوده که در بازی رفت دو تیم در تبریز رخ داده است.

وی افزود: اگر مشکلاتی در بین هواداران ما رخ داده است در بین تماشاگران منتسب به این تیم هم وجود داشته است. به هر حال هر عملی، عکس العمل خاص خودش را دارد. ورزش فوتبال با طرفدارانش زنده است و نباید آنها را بگیریم.

مدیر تیم فوتبال پرسپولیس ضمن محکوم کردن اتفاقات حاشیه ای بازی پرسپولیس و تراکتور تصریح کرد: نباید در محیط های ورزشی که ادعا داریم باید خانواده ها هم راه پیدا کنند چنین مشکلاتی را شاهد باشیم. باید فرهنگ سازی صورت بگیرد و این موضوع با حضور و صحبت با ۵۰ هوادار رخ نمی دهد.

وی در ادامه راجع به محرومیت هواداران پرسپولیس از تماشای بازی روز جمعه با نفت تهران در ورزشگاه آزادی اظهار داشت: من نسبت به رای اعتراض دارم و اگر این محرومیت برای ما اتفاق افتاده باید برای تراکتور هم در نظر گرفته شود. مجموعه باشگاه پرسپولیس نسبت به این رای اعتراض دارد اما تمام تلاشمان را هم خواهیم کرد تا مباحث فرهنگی را دنبال کنیم.

پیروانی درباره نطق نمایندگان تبریز و ارومیه در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: آنها مشغول رسیدگی به امور بودجه سال آینده هستند و کارهای مهمتری دارند. اما لازم می دانم به آنها بگویم بیش از نیمی از هوادارانی که برای بازی با تراکتور به ورزشگاه آمدند ترک زبان هستند. کُری در فوتبال همیشه وجود دارد و اگر دو گروه در ورشگاه شعار می دهند نباید آن را به قومیت خاصی مربوط کرد.

وی درباره اینکه استقلال کمیته انضباطی در صدور این حکم را تا چه اندازه می داند افزود: بهتر است اجازه دهیم کمیته انضباطی کار خودش را دنبال کند. دلیل ندارد یک روز پیش از آنکه به فدراسیون برویم و حکم این بازی صادر شود از بدنه فدراسیون بگویند یک جلسه محروم هستیم! اتفاق خوبی نیست که چنین صحبت هایی را از مجموعه افرادی می شنویم که در فدراسیون هستند. کمیته انضباطی بای استقلال خودش را حفظ کند.

مدیر تیم فوتبال پرسپولیس درباره شعارهای هواداران تراکتورسازی تبریز نیز صحبت کرد و گفت: مطمئن باشید آنهایی که شعارهای نامربوط ملیتی می دادند طرفدار تراکتور نبودند. تماشاگرنماهایی هستند که مطمئن هستم در ادب و فرهنگ مردم آذربایجان جایی ندارند. هواداران حقیقی و واقعی تراکتور اینگونه نیستند. من می گویم اگر قرار است تصمیمی گرفته شود باید عاقلانه باشد.

پیروانی در ادامه درباره بیانیه های باشگاه تراکتورسازی تصریح کرد: اینکه مدام بیانیه بدهیم و در آن نامه ها بند و تبصره بیاوریم جالب نیست. اگر قرار بر بیانیه باشد باشگاه ما هواداران بیشتری دارد و شناخته شده تر است. پس می توانیم بیانیه های بیشتری هم بدهیم اما این کار را نمی کنیم و معتقدیم آن بازی، گذشته است.

وی در ادامه از دلایل خود مبنی بر محرومیت برابر این باشگاه با تراکتورسازی گفت: چرا در بازی رفت که به بزرگان پرسپولیس توهین شد عکس العمل خوبی نشان داده نشد. باید بگویم ما در هر دو بازی تراکتور را بردیم و صحبت از هر مساله دیگری زیبنده نیست. رنگ سرخ پرسپولیس، رنگ شجاعت است و نصف هواداران روی سکو هم آذری زبان هستند. امیدوارم این تیم بازی بعدی خود را هم که حساس است ببرد. چون آنها هم مثل رنگ پیراهن پرسپولیس سرخ هستند و شهامت دارند. یادمان باشد ما در تبریز بیشترین هواداران را تقریبا داریم و بیشتر دوستان خودم هم آذری زبان هستند.

پیروانی درباره تصمیمات ناگهانی سازمان لیگ در تغییر برنامه ها گفت: هیچ جای دنیا اینگونه نیست که دو ساعت مانده به آغاز بازی بگویند به خاطر آلودکی هوا زودتر بازی کنید. باید این روش ها برطرف شود.قطار پرسپولیس در حال حرکت است و باید بدانیم که همیشه به قطاری که در حال حرکت است سنگ پرت می کنند.