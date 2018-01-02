نرخ دلار ۴۲۷۰ تومان/ سکه طرح جدید ۱۵ هزار تومان گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۵ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۵۰۹ تومان رسید و سکه طرح قدیم با دو هزار تومان افزایش یک میلیون و ۴۵۰ هزار و ۲۱۷ تومان رسید. نیم سکه ۷۳۳ هزار و ۱۰۹ تومان، ربع سکه ۴۳۳ هزار و ۶۴ تومان و سکه یک گرمی ۲۸۱ هزار تومان شده است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی هزار و ۳۱۰ دلار و ۴۳ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۳۸ هزار و ۴۵۰ تومان است.

هر دلار آمریکا ۴۲۷۰ تومان، یورو ۵۳۵۰ تومان، پوند ۵۸۵۰ تومان، درهم امارات ۱۱۷۰ تومان و لیر ترکیه ۱۱۷۵ تومان است.