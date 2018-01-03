توسعه ناهمگون شهرها خطرات جدی جدیدی را بوجود آورده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلالی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران موضوع پدافند غیر عامل در کشور را دفاع از غیر نظامیان در حوادث و اتفاقات مختلف طبیعی، انسانی و صنعتی عنوان کرد و بیان داشت: پدافند غیرعامل در کشورهای مختلف با نام های متعدد وظیفه مدیریت بحران ها را دارد.

وی عنوان کرد: آمار جمعیت شهری ایران ۷۲ درصد و روستایی ۲۸ درصد است. جابجای جمعیتی پدید آوردنده آسیب های نوین شهری شده است و جامعه شهری را به دلیل افزایش حاشیه نشینی و توسعه ناهمگون در معرض خطر قرار داده است.

جلالی افزود: طی سالیان گذشته مجموعه ای از آسیب های مهندسی در کشور ایجاد شده است که از هم گسستگی موجود و حاشیه نشینی از این جمله آسیب ها است. به گونه ای که کارخانه های خطر آفرینی که در گذشته بیرون شهرها تاسیس شده بودند به دلیل همین توسعه ناهمگون مهندسی شهری به داخل شهرها پیوسته اند و اکنون مشکلات و خطرات بسیار جدی را برای شهرها در حوزه های مختلف آلایندگی، خطرات انفجار و آتش سوزی را بوجود آورده است.

رئیس پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه آنچه امروز شاهد آن هستیم وجود مجموعه توسعه یافته بدون نقشه مهندسی در شهرها هستیم، خاطرنشان کرد: در مراکز شهرها مراکز آسیب پذیریی وجود دارد که می تواند خطرات جبران ناپذیری را برای ساکنان شهرها ایجاد کند. مراکز پرخطر دپو و نگهداری مواد خطرناک صنعتی می تواند فاجعه به بار بیاورد.

وی با اشاره به تهدیدات جدید شهری در تکنولوژی و تجهیزات هوشمند شهری بیان داشت: هوشمندسازی شهرها یک پدیده جدید خطرناک مجازی است که از این روش امکان جاسوسی، کنترل اشیا از راه دور را برای متجاوزان بوجود می آورد. مدیران شهری با آموزش های متعدد و تعامل با سازمان پدافند عامل به صورت مستمر و تکراری از آموزش های فنی و لازم بهره خواهند جست.

جلالی تصریح کرد: زمانیکه تلویزیون، برق، آب، گاز و خدمات شهری در شهر هوشمند تعریف می شوند می توانند در زمان حوادث خطر آفرین باشند. بدافزارها و ویروس ها می تواند این کنترل ها را از دسترس خارج و به نفع دشمن استفاده شود. از این رو مسئولان شهری باید آخرین دستاوردها در حوزه های مقابله و مدیریت بحران را آموزش ببینند.

وی افزود: ثبت بیش از ۱۱ هزار زلزله و پس لرزه در کشور بیانگر حادثه خیز بودن ایران است. در طرح های تفصیلی و جامع شهری باید همه احتمالات تهدیدات طبیعی و غیرطبیعی بررسی و پیداسازی از تخلیه مردم تا اسکان و درمان و پرستاری آسیب دیدگان باید تست شود.

به گفته جلالی، مشکلات زلزله خفیف تهران نمونه ای از ترافیک و ازدحام مردم و آشفتگی مدیریت بحران شهری را نشان داد. پیش بینی حادثه دست ما نیست. باید پیش بینی و برنامه ریزی اسکان، تخلیه، انتقال و بهداشت و درمان مردم را داشته باشیم.

رئیس پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: در شهرهای که کارخانه و مرکز دپو مواد خطرناک و شیمیایی وجود دارد مدیران شهری باید نگاه ویژه برای حل این معضل داشته باشند.

وی ادامه داد:مدیران شهری باید سناریو پیشگیری، مقابله با بحران و حوادث را داشته باشند و بدانند که در زمان بحران چه باید انجام بدهند. مدیران شهری با مطالعه و شناخت معضلات شهری خود می توانند سناریو لازم را تعریف و پیدا کنند.

جلالی خاطرنشان کرد: شهرداری ها، آتش نشانی، اورژانس، نیروهای نظامی و انتظامی باید آموزش های دوره ای و بروز داشته باشند. تجهیزات مورد نیاز باید تهیه و آماده باشد. رزمایش های دوره ای باید برگزار شود.

وی با تاکید بر چگونگی ایجاد زیرساخت های شهری به هنگام تعریف و ایجاد طرح جامع و تفصیلی شهری بیان داشت: مدیران راه و شهرسازی و شهرداری ها حتما مخاطرات و تهدیداتی شهری را در طرح های جامع و تفصیلی را ببینند.