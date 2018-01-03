تصویربرداری «گلشیفته» ادامه دارد/ حضور ۳ بازیگر جلوی دوربین

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «گلشیفته» به کارگردانی بهروز شعیبی این روزها در حال تصویربرداری است و چند تن از بازیگران از جمله مهدی هاشمی، هومن سیدی و نازنین بیاتی جلوی دوربین هستند.

عوامل این سریال هم اکنون در دانشگاهی در شهرک غرب در حال کار هستند و تا آخر این هفته در این لوکیشن ضبط و تصویربرداری کار ادامه خواهد داشت.

صادق یاری سرمایه گذار سریال «گلشیفته» نیز به مهر گفت: تصویربرداری سریال «گلشیفته» این روزها در پژوهشکده ژنتیک در خیابان پژوهش ادامه دارد و مهدی هاشمی، هومن سیدی و نازنین بیاتی جلوی دوربین هستند.

وی عنوان کرد: مابقی بازیگران نیز هفته آینده جلوی دوربین می روند.

تصویربرداری این مجموعه که برای پخش در شبکه نمایش خانگی ساخته می شود، به تهیه کنندگی علی اکبر نجفی و سرمایه گذاری صادق یاری ادامه دارد.

فیلمنامه سریال «گلشیفته» همزمان با تصویربرداری در حال نگارش است و نویسندگی آن را خشایار الوند بر عهده دارد.

بازیگرانی که تا کنون حضورشان در این پروژه قطعی شده است عبارتند از مهدی هاشمی، مهناز افشار، سیامک انصاری، نازنین بیاتی، بهاره کیان افشار، شیلا خداداد با هنرمندی ویشکا آسایش و با حضور هومن سیدی.