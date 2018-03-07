قسمت دوم «گلشیفته» امروز در شبکه نمایش خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، قسمت دوم مجموعه «گلشیفته» به کارگردانی بهروز شعیبی امروز ۱۶ اسفندماه وارد شبکه نمایش خانگی شد.

در خلاصه قصه این قسمت آمده است: فواد با بازی سیامک انصاری معاون وزیر ورزش و گزینه اصلی ریاست باشگاه پایتخت است ولی در دانشگاه برای همسرش گلشیفته با بازی مهناز افشار اتفاقی می افتد که موقعیت او را به خطر می اندازد.

در این سریال به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه کننگی علی اکبر نجفی مهدی هاشمی، مهناز افشار، سیامک انصاری، نازنین بیاتی، بهاره کیان افشار، محمد بحرانی، امیر مهدی ژوله، شیلا خداداد و هومن سیدی بازی می کنند.

این مجموعه نمایش خانگی توسط موسسه سرو رسانه پارسیان با سرمایه گذاری صادق یاری تولید و توزیع شده است.

همچنین جانشین تهیه کننده در «گلشیفته» مهدی یاری است.