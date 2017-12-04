«گلشیفته» مجوز گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه ساخت سریال ویژه شبکه نمایش خانگی با عنوان «گلشیفته» به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه کنندگی علی‌اکبر نجفی روز گذشته ۱۲ آذر صادر شد.

این مجموعه نمایش خانگی که صادق یاری سرمایه گذار آن است هفته آینده کلید می خورد.

فیلمنامه این مجموعه توسط خشایار الوند به نگارش درآمده است. الوند تاکنون نویسندگی مجموعه هایی چون «قهوه تلخ»، «مرد هزار چهره» و «دیوار به دیوار» را بر عهده داشته است.

«گلشیفته» که یکی از پربازیگرترین مجموعه های شبکه نمایش خانگی است در ژانر کمدی - اجتماعی ساخته می شود.

بازیگرانی که تا کنون حضورشان در این پروژه قطعی شده است عبارتند از مهدی هاشمی، مهناز افشار، سیامک انصاری، نازنین بیاتی، بهاره کیان افشار، شیلا خداداد با هنرمندی ویشکا آسایش و با حضور هومن سیدی.

حسن مصطفوی مجری طرح و مهران برومند مشاور پروژه سریال «گلشیفته» هستند.