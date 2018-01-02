باید صف مردم عادی را از ضدانقلاب جدا کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، حجت الاسلام والمسلمین محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در جمع فعالان فرهنگی دانشگاه ها گفت: روز ۹دی یکی از روزهایی است که ملت بزرگ ما با حضور بسیار پررنگ و تأثیرگذار خود، توانست یک فتنه را خنثی کند.

وی بیشترین امتحانات الهی را در عرصه اجتماعی دانست و افزود: اصلی‌ترین عرصۀ امتحانات الهی یا بیشترین امتحانات الهی در عرصه‌های اجتماعی و اختلافاتی است که بین مردم پدید می‌آید.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: امروز در مقابل انقلاب و دین ما، اصلی‌ترین جریاناتی که وجود دارند، در پشت پرده‌اش، یهودیان صهیونیست قرار دارند و مسیحیانی که در این قضایا هستند نیز اساسا در خدمت یهودی‌ها قرار گرفته‌اند؛ اصل فتنه‌برانگیزی در آنجاست.

عضو شورای عالی نقلاب فرهنگی گفت: حفظ موقعیت اجتماعی، بلکه تلاش برای ارتقای آن، مهمترین لغزشگاه علما و خواص است. گاهی هزینه‌های بسیار هنگفت، برای حفظ موقعیت اجتماعی صرف می‌شود و گاهی از دین و ایمان نیز هزینه می‌شود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با اشاره به اینکه گروهی از فتنه گران در لباس نیروهای مذهبی ظاهر می شوند، تصریح کرد: خواص فتنه‌برانگیز، برای ضربه‌زدن به مذهب، در لباس نیروهای مذهبی ظاهر می‌شوند و خودشان را مذهبی نشان می‌دهند تا بتوانند به اهداف خودشان برسند. این همان بحث نفاق است.

وی ادامه داد: افراد عادی در جریان فتنه‌ها و امتحانات سخت اجتماعی و دینی، کار چندانی از دست‌شان برنمی‌آید و خیلی نمی‌توانند نقش ایفا کنند؛ مگر در حد سیاهی‌لشکر. این خواصّ هستند که به‌دلیل موقعیت‌های ویژه‌ای که دارند، بیشترین نقش را ایفا می‌کنند. نخبگان علمی(اعم از حوزوی یا دانشگاهی) نخبگان سیاسی، نخبگان رسانه‌ای و... مورد طمعِ عوامل پشت‌پرده قرار می‌گیرند. آنها طعمه‌هایی را در مسیر خواصّ قرار می‌دهند که باعث می‌شوند گرفتار شوند.

حجت الاسلام محمدیان تصریح کرد: مشکل اصلی جامعۀ اسلامی با کسانی است که یک مدتی همراه مؤمنان هستند و الفتی با هم پیدا می‌کنند و روابط عاطفی بین آنها پدید می‌آید، اما بعدا ایمان خود را از دست می‌دهند و برای سایر مؤمنین، باور اینکه این دوستان گذشته، مسیر نفاق را در پیش گرفته‌اند، خیلی سخت است.

پروندۀ فتنه و امتحانات الهی، هیچ‌وقت بسته نمی‌شود

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها امتحانات الهی و فتنه ها را جاری در زندگی مؤمنان دانست و افزود: در سال ۸۸ فتنه‌ای در کشور ما پدید آمد، اما قبل از آن هم ما ده‌ها فتنه را پشت سر گذاشته بودیم و بعد از این هم طبیعتا فتنه‌هایی در پیش رو خواهیم داشت، چون این سنت قطعیِ الهی است. مهم این است که مؤمنین و انقلابیون، متوجه باشند که پروندۀ فتنه و امتحانات الهی، هیچ‌وقت بسته نمی‌شود ولی سؤالات امتحان، تغییر می‌کند و طبیعتا سؤالات، تکراری نخواهد بود.

وی ادامه داد: برای اینکه امتحان و غربال الهی درست انجام شود، اشکال و ظواهرش تغییر می‌کند، ولی اصلش وجود دارد. اولین نکته این است که بدانیم، فتنه همیشه هست و هیچ‌وقت جامعه بدون فتنه نخواهد بود.

برخی امروز نیروهای ارزشی را شماتت می‌کنند که «چرا از آقای احمدی‌نژاد حمایت کردید! »

حجت الاسلام محمدیان تصریح کرد: بعضی‌ها امروز به شماتت‌کردن نیروهای ارزشی می‌پردازند که «آن موقع شما از فلانی حمایت کردید و رهبر انقلاب هم گفت: نظر فلانی به من نزدیک‌تر است» آن روزی که جریان ارزشی از احمدی‌نژاد حمایت می‌کرد، شعارهای او بسیار شعارهای خوبی بود؛ امروز هم اگر کسی آن شعارها را بدهد-اگر بقیۀ جوانب کارش درست باشد- از او می‌پذیریم.

وی گفت: آن روزی که نیروهای ارزشی از احمدی‌نژاد حمایت می‌کردند، به‌دلیل ویژگی‌های مثبتی بود که در وی وجود داشت. از روزی هم که متوجه شدند، مسیر ایشان عوض شده است، نیروهای ارزشی هم مسیر خود را در حمایت از او تغییر دادند.

وی تاکید کرد: ما با هیچ‌کسی عقد اخوت نبسته‌ایم؛ به این معنا که «به هر قیمتی تا آخر با او خواهیم ماند!» این عهد، فقط با امام معصوم است و کسانی که مسیر امام معصوم را طی کنند.

وی افزود: یک زمانی در این کشور، یک کسی را قائم‌مقام رهبری کردند. اما عده‌ای چون وی را از نزدیک می‌شناختند، می‌دانستند که این کار درستی نیست، منتها عموم مردم، این را پذیرفته بودند. بالاخره هم خودِ امام(ره) ایشان را کنار گذاشت.

یک زمانی هم مردم ما، بالاترین رأی را به بنی‌صدر دادند. اما بعدا مردم فهمیدند که انتخابشان اشتباه بوده است. اینها امتحان است؛ اگر همۀ باطن‌ها آشکار بود که اصلاً جایی برای امتحان باقی نمی‌ماند!

وی افزود: آن روزی که مردم به احمدی‌نژاد رأی دادند، به‌خاطر این بود که بعد از چندین سال که «شعار حمایت از محرومین، استکبارستیزی، بازگشت به آرمان‌های انقلاب و...» مهجور شده بود، وی آمد و این پرچم را بلند کرد و مردم هم به‌درستی از او حمایت کردند. امروز هم که مسیر خودش را عوض کرده است، مردم نیز مسیر خود را از او جدا می‌کنند. نباید در سابقۀ خوب افراد و شخصیت‌ها، توقف کنیم.

حجت الاسلام محمدیان به تناقض در رفتار و گفتار منافقین اشاره کرده و افزود: شعارها، پرچم‌ها، نمادها و ادعاها در بین منافقان، خیلی پررنگ و زیبا و پرطنین است؛ شعارهای بسیار دهان‌پرکن سر می‌دهند، حرف‌شان به‌ظاهر نسخه‌های شفابخش است، اما فعل و رفتارشان، بدترین بیماری‌هاست.

وی گفت: امروز به برکت این امکانات رسانه‌ای، چون رهبری می‌تواند با عموم مردم حرف بزند، خواص در پشت سر مردم قرار می‌گیرند! مردم با فطرت پاک خودشان گاهی خیلی بهتر و زودتر از خواص، تشخیص می‌دهند، چون حجاب‌هایی مثل منافع، رانت‌ها و هوس‌ها، عمدتاً مربوط به خواصّ است.

وی تصریح کرد: الان نزدیک به چهل سال از این انقلاب می‌گذرد و تجربیات فراوانی به‌دست آورده‌ایم و ملت ما پخته شده است، البته مشکلات بزرگی هم وجود دارد. هرچه جلوتر برویم امتحانات دقیق‌تر می‌شود، مهم این است که در امتحانات و فتنه‌ها، درست بفهمیم و درست عمل کنیم.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تأکیدکرد: امروز بیشترین فشار دشمن، در بخش اقتصادی است. شاید مهمترین امید دشمن در این بخش باشد که بتوانند مردم را خسته کنند. یک عده‌ای چندین سال است که در زندگی و معیشت خودشان با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. برخی شغل داشته‌اند و آن را از دست داده‌اند و عدۀ نسبتا زیادی هم اصلا شغلی پیدا نکرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: طبیعی است، کسی که چندین ماه یا چند سال، از نظر معیشتی با مشکل مواجه است، بیرون بیاید و اعتراض کند و طبیعی است که ضدانقلاب هم از این مسئله برای خودش فرصتی ایجاد کند. باید صف این مردم عادی را از ضدانقلاب جدا کنیم.

حجت الاسلام محمدیان افزود: امیدواریم مسئولین دولتی به‌درستی تدبیر کنند و از امکاناتی که در کشورمان وجود دارد، بهره بگیرند برای اینکه چرخ اقتصاد بچرخد و مشکلات معیشتی مردم برطرف شود.