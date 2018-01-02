حشد شعبی عراق یورش داعش را در مرز با سوریه دفع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع عراقی از دفع یورش داعش از سوی حشد شعبی خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ نیروهای حشد شعبی عراق یورش گسترده داعش را در گذرگاه تل صفوک در مرز عراق با سوریه دفع کردند. درجریان دفع این یورش تکفیری ها ۱۸ عامل انتحاری کشته و دو خودرو بمبگذاری شده آنها منهدم شد.

حشد شعبی عراق اعلام کرد که یورش از محورهای مختلف بوده و برخی از مراکز نیروهای حشد شعبی هدف قرار گرفته است.

ابو حید النجار از فرماندهان حشد شعبی عراق نیز اعلام کرد که نیروهای حشد شعبی ۵ عامل انتحاری داعش را در جریان نفوذ از مرزهای سوریه به داخل عراق کشتند.