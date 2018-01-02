سرقت های مسلحانه در گلستان ۶۷ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گلستان، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: امنیت مشارکتی و پیشگیری اجتماعی موثرترین و ماندگارترین رویه تأمین امنیت در جامعه است و خداوند را شاکریم که با همت همکاران، تعامل و همکاری مردم شاهد استقرار امنیت مطلوب در استان هستیم.

وی حضور به موقع پلیس در صحنه های جرم را موجب ارتقاء احساس امنیت و افزایش اعتماد عمومی عنوان کرد و افزود: تمام تلاش ما بر این است که خواسته و مطالبات به جا و به حق مرم را برآورده کنیم تا مردم در یک محیط امن و توأم با نظم زندگی کنند.

وی از کاهش سه درصدی سرقت های خشن طی سه ماهه اخیر خبر داد و گفت: طی این مدت سرقت های مسلحانه ۶۷ درصد و سرقت های به عنف سه درصد کاهش داشته است.

سردار جاویدان از افزایش ۴۸ درصدی کشف سرقت به عنف خبر داد و افزود: طی این مدت سرقت مغازه ۸۲ درصد، سرقت منازل ۷۲ درصد و سرقت خودرو ۱۰۰ درصد کشف شد.

فرمانده انتظامی گلستان در ادامه گفت: در این مدت زمانی سرقت موتورسیکلت ۱۹ درصد و کیف قاپی نیز ۴۸ درصد و در سه ماهه سوم سال جاری تشکیل پرونده سایر جرایم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد کاهش داشته است.

وی در پایان از کشف بیش از یک تن و ۷۰۰ کیلو گرم انواع مواد مخدر در سه ماهه سوم سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: کشف این مقدار مواد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۹ درصد رشد داشته است.