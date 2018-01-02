قاتل ۲ شهروند درودی دستگیر شد/قاتل سوابق متعدد کیفری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران طی اطلاعیه ای اعلام کرد: فردی که در ناآرامی های اخیر شهرستان درود با همدستی متهمین دیگری اقدام به تخریب اموال عمومی و با سرقت خودرو ی آتش نشانی موجب قتل و جرح شهروندان بی گناه شده و سپس متواری و در توابع تهران مخفی گردیده بود، پس از اقدامات اطلاعاتی توسط سربازان گمنام حضرت ولی عصر (عج) دستگیر گردید.

نامبرده دارای سوابق متعدد کیفری از جمله شرارت، سرقت، مزاحمت و تعرض به نوامیس مردم می باشد. اطلاعات بعدی از دستگیری این فرد، متعاقباً به آگاهی ملت فهیم و بزرگ ایران خواهد رسید.