نیروگاه هریس با سرمایه اولیه ۳۲۰ میلیون یورو در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش عصر امروز سه شنبه در حاشیه بازدید از نیروگاه هریس اظهار داشت: با بهره‌برداری از این نیروگاه، صنایع جدید در منطقه ایجاد و موجب جذب سرمایه‌گذاری و توسعه و رونق منطقه می شود؛ این نیروگاه در صورت بهره برداری، ظرفیت صادرات برق به کشورهای همسایه را دارد.

وی با بیان اینکه تمامی تجهیزات این واحد صنعتی خریداری شده اظهار داشت: این نیروگاه توسط بخش خصوصی در حال ساخت است. از آذر ماه امسال عملیات نصب تجهیزات این نیروگاه آغاز شده است.

خدابخش با اشاره به اینکه ۲۶۶ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به این پروژه تخصیص یافته است، گفت: نیروگاه هریس یکی از پروژه های اساسی و مورد نیاز منطقه است که پس از تکمیل علاوه بر تامین برق مورد نیاز استان، امکان صادرات برق را نیز فراهم می آورد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه برآورد مجموع هزینه احداث این نیروگاه ۱۲هزار میلیارد ریال است، ادامه داد: احداث نیروگاه یک هزار مگاواتی هریس با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۷۵۰ میلیارد ریال و ۲۳۵ میلیون یورو از سال ۹۴ شروع و در سال ۱۳۹۷ فاز اول آن به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه این نیروگاه در دو فاز ۵۰۰ مگاواتی ساخته می شود، گفت: دولت توجه ویژه ای به این پروژه دارد.

گفتنی است نیروگاه سیکل ترکیبی هریس در ۷۰ کیلومتری تبریز، یکی از نیروگاه‌های ایران از نوع سیکل ترکیبی با ظرفیت تولید یک هزار مگاوات در قالب ساخت، بهره‌برداری و واگذاری است.