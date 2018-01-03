به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری استان زنجان، حجتالاسلام حسن مظفری با اشاره به ناآرامیها و تجمعات اخیر در زنجان اظهار کرد: اغتشاشگران روز شنبه و یک شنبه هفته جاری به خرابکاری در برخی شهرها اقدام کردند که در نهایت مردم با حضور در صحنه و حمایت از تمامیت نظام جمهوری اسلامی ایران، پاسخ هنجارشکنان را دادند.
وی با تاکید بر اینکه دشمنان مترصد فرصتی برای نفوذ در کشور هستند، گفت: عوامل بیگانه آتش بیار معرکهاند و این در حالی است که مردم هوشیار هستند و همواره با حضور خود این موضوع را به رخ جهانیان کشیدهاند.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان افزود: تعدادی از سردستههای تجمعات اخیر در زنجان، ابهر و خرمدره دستگیر شدند و پرونده آنها در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی است.
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