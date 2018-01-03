عکاس دوران دفاع مقدس به «چهره در قاب» می آید

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین قسمت مستند «چهره در قاب» به زندگی و فعالیت های هنری یکی از عکاسان دوران دفاع مقدس به نام مهرزاد ارشدی می پردازد.

مهرزاد ارشدی از جمله هنرمندانی است که در طول دوران جنگ توانست لحظه های بسیاری را ثبت کند و عکس هایش در مطبوعات و سایت های متعددی مورد استفاده قرار گرفته است.

ارشدی در این قسمت از «چهره در قاب» از خاطرات خود طی دوران دفاع مقدس می گوید و از سفرهایی که در گذشته از آنها عکاسی کرده است.

حسین همایونفر تهیه کنندگی این قسمت از «چهره در قاب» را بر عهده داشته است که چهارشنبه ۱۳ دی ساعت ۲۰:۳۰ روی آنتن می رود.

تکرار این مستند نیز روز بعد ساعت ۱۳:۳۰ از همین شبکه پخش می شود.