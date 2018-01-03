  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۰

عکاس دوران دفاع مقدس به «چهره در قاب» می آید

عکاس دوران دفاع مقدس به «چهره در قاب» می آید

دهمین قسمت مجموعه مستند «چهره در قاب» با معرفی مهرزاد ارشدی عکاس دوران دفاع مقدس، چهارشنبه ۱۳ دی ماه از شبکه افق پخش می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین قسمت مستند «چهره در قاب» به زندگی و فعالیت های هنری یکی از عکاسان دوران دفاع مقدس به نام مهرزاد ارشدی می پردازد.

مهرزاد ارشدی از جمله هنرمندانی است که در طول دوران جنگ توانست لحظه های بسیاری را ثبت کند و عکس هایش در مطبوعات و سایت های متعددی مورد استفاده قرار گرفته است.

ارشدی در این قسمت از «چهره در قاب» از خاطرات خود طی دوران دفاع مقدس می گوید و از سفرهایی که در گذشته از آنها عکاسی کرده است.

حسین همایونفر تهیه کنندگی این قسمت از «چهره در قاب» را بر عهده داشته است که چهارشنبه ۱۳ دی ساعت ۲۰:۳۰ روی آنتن می رود.

تکرار این مستند نیز روز بعد ساعت ۱۳:۳۰ از همین شبکه پخش می شود.

کد مطلب 4190183
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها