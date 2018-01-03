۱۳ تروریست داعشی در کابل بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان طی خبری اعلام کرد که ماموران این اداره در یک عملیات ویژه، ۱۳ نفر از عناصر تروریستی داعش را در کابل بازداشت کرده اند.

در این خبر آمده است که این شبکه تروریستی در نظر داشت تا حملات تروریستی را در شهر کابل راه اندازی کند.

بر اساس اعلام ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان این ترویست های داعشی در انتقال مهاجمان انتحاری به شهر کابل دست داشته اند.

این نهاد همچنین تاکید کرد که در میان ترویست های بازداشت شده اتباع داخلی و خارجی نیز حضور دارند.

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در حالی از بازداشت ۱۳ تروریست داعشی در کابل خبر می‌دهد که هفته گذشته، غرب شهر کابل شاهد یک حمله تروریستی بود؛ در این حمله تروریستی دستکم ۵۰ نفر کشته و ۹ تن دیگر زخمی شدند.

گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله تروریستی را به عهده گرفت.